Berounský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v nouzovém stavu“. Nahlédněte s námi pod pokličku berounských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dnes s šikovným fotbalistou Zaječova Tomášem Braunem.

Tři důležití muži, kteří stojí za jízdou Zaječova do okresního přeboru. Zleva Tomáš Braun, Jiří Klekner a Pavel Šimůnek. | Foto: TJ Zaječov

Tomáš Braun (21 let) je nadějný fotbalový útočník TJ Zaječov, který odmalička vyniká rychlostí a šikovností v koncovce. Fotbal začal hrát v šesti sedmi letech v Zaječově. V deseti letech přestoupil do Hořovic. Odehrál tam přípravku a mladší žáky a poté jsem odešel do ČLU Beroun do ligy, kde hrál za starší žáky. Poté se vrátil do Hořovic, kde nastupoval za dorost a v posledním roce se týmu povedlo vyhrát skupinu krajského přeboru, což bere jako jeden ze svých největších úspěchů. Po dorostu odešel za kamarády do Zaječova, kde se klubu pod vedením Jiřího Kleknera po dvaceti letech povedl postup do okresního přeboru. Tomáš, který má ještě pořád navíc než na přebor, pracuje v konstrukci v Buzuluku, bydlí s rodinou v rodinném domě se zahradou.