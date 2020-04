Tomáš Šebek (26) je záložníkem FK Králův Dvůr. Fotbalu se věnuje od raného dětství, přivedl ho k němu jeho otec, stejně jako jeho o tři roky staršího bratra. Pracuje jako marketing manager, v současné době z domova. Bydlí s přítelkyní v Neumětelích v domě se zahradou.

Jak moc vám nouzový stav omezil sportovní život?

Protože nebyly fotbalové tréninky, tak hodně, ale zase je více času na jiné sporty jako je běh, posilování, e-sport. (úsměv)

Jak se udržujete v kondici?

Občas se proběhnu, trošku si zacvičím, chodíme s přítelkyní na procházky. Ale nebudu lhát, nepřeháním to. (smích)

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Nejspíš výběh do přírody. Komu to situace umožňuje, myslím si, že je to skvělý relax a navíc tím posílíme imunitu.

Co vás současná situace naučila?

Vážit si věcí, které bereme jako samozřejmost.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal?

Roušku jsem dostal od rodičů mých a mé přítelkyně.

V současné době se opatření trochu uvolňují, na co se těšíte nejvíc?

Na setkání s rodinou a kamarády. Po takové době i na to běhání na trénincích. Tréňa Míra si na nás asi smlsne. (úsměv)