Už v pátek 27. července zasáhnou první dva středočeské týmy do předkola fotbalového poháru MOL Cup. Hořovice přivítají favorizovanou Hostouň, o víkendu pak další devítka krajských mužstev nastoupí do šesti duelů.

Slaný (v bílém) před rokem porazilo v divizi Český Brod 2:0, nyní se s ním utká v MOL Cupu. | Foto: Roman Mareš

Hostouň je jediným středočeským mužstvem z ČFL, které nastoupí už v předkole, další se připojí až v prvním kole. Tým od ruzyňského letiště čeká výlet do Hořovic, kde bude mírným favoritem, i když domácí nedávno sehráli vyrovnanou partii v přípravě proti jinému účastníkovi ČFL - Královu Dvoru. A o víkendu remizovali se silným Újezdem Praha 4. Kdo uspěje, ten si v dalším kole zahraje proti aspirantovi na postup do nejvyšší soutěže - Dukle Praha. Hostouň se stejným sokem loni vypadla 0:3 a známý trenér, obávaný plukovník Petr Rada, byl spokojen.

Perličkou je vzpomínka předsedy Sokola Hostouň a jeho hlavního mecenáše Jiřího Hondla na někdejší vzájemný duel, kdy ještě jako mladý brankář dostal v Hořovicích čtyři góly, to byla ovšem I. A třída… Doplňme, že trenér Hořovic Ivan Pihávek Hostouň trénoval a právě on ji přivedl k postupu do ČFL.

Do MOL Cupu zasáhne i jeden účastník krajských soutěží ze středních Čech - vítěz Poháru SKFS Spartak Průhonice. Na svém hřišti přivítá až v neděli v podvečer Benešov, který ještě na jaře bojoval marně o záchranu ČFL.

Bývalá hvězda Slavie Švento se vrací. Divizní Hřebeč získala slovenského Tottiho

Zajímavé utkání uvidí stadionek ve Hřebči, kde domácí vzal postup do divize hodně vážně, sehnal posily včetně kdysi hvězdného Dušana Šventa, a s dalšími ex-ligisty Jakubem Podaným nebo Tomášem Jablonským se chystá být štikou divize.

To Kladno by ji nejraději vyhrálo, proto v létě přišel manažer Michal Dyml a ze Zbuzan trenér František Douděra a pět hráčů. Kladenské čeká zápas na Tempu, které vyhrálo na jaře Pražský pohár a je favoritem. František Douděra prohlásil, že nic než postup nebere.

Zmiňme ještě dvě středočeská derby. V sobotu hrají Nespeky, tedy další nováček divize, s Komárovem. Týmy se celkem znají, donedávna proti sobě nastupovaly v krajském přeboru. Budou úspěšnější domácí střelci Klauz, Petlička a Turek, nebo bude mít navrch nový kouč Komárova, bývalý skvělý ligový válečník Marcel Mácha?

Fanoušci pozor: Bořek Dočkal bude hrát za Bohemii Poděbrady proti Olešníku

Nového trenéra má rovněž Slaný. Někdejší hráč Kladna či Vlašimi Jiří Veselý má i několik posil včetně zkušeného distributora přesných pasů Jakuba Balšánka. Domácí Český Brod ale přece jen bude mírným favoritem. Otázkou je, zda oba celky budou vyndávat na stůl všechny trumfy, zanedlouho se totiž utkají v divizi.

Doplňme, že krajský Pohár SKFS se rozjede prvními zápasy až v polovině srpna, přesně 16. 8.

Program předkola MOL Cupu (středočeské týmy):

Pátek 28. července:

Hořovice – Hostouň (18:00)

Sobota 29. července:

Hřebeč - Újezd Praha 4 (10:15)

Spoje Praha – Benátky n/J (10:15)

Nespeky – Komárov (16:00)

Tempo Praha – SK Kladno (17:00)

Neděle 30. července:

Průhonice – Benešov (17:00)

Český Brod – Slaný (17:00)