/FOTOGALERIE/ Předehrávané utkání předkola MOL Cupu mezi fotbalisty Hořovic a Hostouně skončilo sice bez překvapení, ale potvrdil to až čas tzv. za minutu dvanáct. Favorizované hosty totiž poslal do I. kola proti Dukle Praha až gól posily ze Zbuzan Grahama Etemikeho v 91. minutě.

Předkolo MOL Cupu: Hořovice (v modrobílém) - Hostouň 1:2 gólem v poslední minutě. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Domácí výběr zaslouží absolutorium. Pod remízkem sehrál naprosto vyrovnaný zápas, nezvládl jen koncovku. Možná proto, že kluci v hořovické sestavě měli bez absentujícího Mareše zapsán v ročníku narození s jedinou výjimkou letopočet 2000 a výš… „Ale jsou všichni z Hořovic a okolí, nemusíme sem tahat borce odjinud,“ je spokojený kouč domácích Ivan Pihávek.

Mimochodem není to tak dlouho, co právě Pihávek neustál po letním poháru pozici kouče v Hostouni, kterou předtím dovedl do ČFL. A měl tak o pořádnou motivaci postaráno.

Jeho parta začala bezvadně, měla víc pohybu, větší šance však počítali hosté. Posila z Dukly Mládek zblízka po standardce mířil do boční sítě, ovšem pak Sadyk poslal do vápna centr, další ex-slaňák Kostka ho prodloužil Etemikemu a ten bombou nezaváhal. „No trefil to pěkně,“ konstatovala i domácí omladina za brankou gólmana Berana. „Dvacet minut jsme byli živější, ale pak hrála kvalita protivníka,“ uznal Ivan Pihávek.

V poločase však připomněl svým svěřencům některé taktické body a nutno říci, že herně dlouho tahle část vyznívala pro hosty. Nicméně Hostouň mohla duel rozhodnout, když po parádním výpadu Charváta a práci Etemikeho mířil Januška v tutovce těsně vedle.

A tak došlo k zaslouženému vyrovnání. Bleskový výpad domácích zakončil v 67. minutě dokonale Záluský a zápas gradoval.

Když zblízka zazdil šanci hostující Sadyk, zdálo se, že duel spěje k prodloužení a případným penaltám. Ale nestalo se. Střídající Brazilec v dresu Hostouně De Siqueira katapultoval v 91. minutě do křídla Mládka, jeho prudký centr O. Fotr zjemnil pro Etemikeho a Nigérijec zblízka nezaváhal!

„Mám radost, v tomhle týmu se cítím jako doma, skoro jako v rodině. A snažím se to klukům nějak vrátit,“ byl šťastný muž, který se zdá pro Hostouň posilou z nebe a jeho sny o první lize rozhodně nejsou nereálné.

Domácí byli smutní, ale po zásluze jim parádní návštěva tří stovek diváků zatleskala, hráli prostě báječně a přesně tak, jak se proti favoritovi má. Bojovali, občas hostům rozhodili sandál i psychicky, byť kladenský rozhodčí Švagr nakonec všechny excesy zvládl.

„Já myslím, že po změně stran jsme byli daleko nebezpečnější než hosté, a kdybychom byli střelecky pohotovější, možná bychom ty dva góly dali my a ne soupeř. Každopádně se mi zápas líbil a je to pro nás příslib do budoucna. Po pauze nastoupili i dorostenci a vůbec se neztratili - pro Hořovice jen dobře,“ dodal Ivan Pihávek.

To hlavní postava Hostouně, předseda Jiří Hondl, se tak nadšeně netvářil. Sice byl rád, že na stadionu, kde kdysi dostal jako gólman v A třídě čtyři góly a nerad na to vzpomíná, jeho tým uspěl, ale… „Do plných se nám hraje špatně, neumíme to. Byla cítit i absence zraněného Zahranychnyho i to, že pořád ještě čekáme na posilu do středu zálohy,“ dodal šéf Hostouně.

Hořovice - Hostouň 1:2 (0:1). Branky: 67. Záluský – 27. a 91. Etemike. Rozhodčí: Švagr. Diváků: 300.