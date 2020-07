/FOTOGALERIE/ K přípravnému zápasu vyběhli fotbalisté Komárov na hřišti Doubravanu Újezd proti celku Tochovic. Tedy s týmem, který je nováčkem krajského přeboru a bude tak Komárovu soupeřem.

Fotbalisté Komárova zdolali na hřišti v Újezdě nováčka krajského přeboru. | Foto: Deník / Jan Bežo

Do branky Komárova se při absenci gólmanů Hejcmana a Vaníčka, kteří jsou na dovolené, a zranění Grunta, postavil vypůjčený Marek Hnízdil ze Zdic. A ten si připsal částečný úspěch, když do kabin šel o poločase s nulou na svém kontě. Vůbec v prvním dějství byl Komárov za letního počasí lepším týmem. Horko bylo nepříjemné, ale dalo se to zvládnout. Pro mě samotného bylo spíš horší, že jsem zápas odehrál rovnou po noční směně,“ řekl stoper Komárova Jakub Vaníček.