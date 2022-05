Brzy po přestávce naopak udeřili Královéhradečtí. V 52. minutě zvedl ruce nad hlavu skórující Bekera. Hosté mohli rozhodnout, ale Malý zahodil dvě šance. Při první nastřelil tyč a při sólo úniku vůbec netrefil Dědkovu bránu. Středočeskému výběru se podařilo na konci zatlačit soupeře a ve třetí minutě nastavení také vyrovnat: čáslavskou spolupráci centrujícího Slavíka zakončil přesně hlavičkující Hannich - 1:1. "V posledních deseti minutách jsme se tlačili do vápna a nakonec to vyšlo. To zakončení bylo trochu se štěstím, myslel jsem, že to brankář chytí, naštěstí to vyšlo," oddechl si šťastný střelec.

V penaltovém rozstřelu domácí zvítězili 3:2, kdy gólman Dědek (jinak Neratovice) dvakrát uspěl a závěrečnou desítku překopl hostující Macek. Tým trenéra Milana Kormaníka tak vyřadil nasazené čtvrtfinalisty a bude čekat na svého semifinálového soupeře. Souboj o postup do finále se musí odehrát do konce června.

Zdroj: Youtube

"Dneska jsme to tam dotlačili silou vůbec, což je super. V penaltách jsme zase byli šťastnější, ale podle mne jsme byli lepší na balonu a trpělivě jsme čekali, i když šancí moc nebylo," říkal po utkání brankář Lukáš Dědek, jemuž se prý ještě nedávno v penaltách vůbec nevedlo, ale teď se vše otočilo.

Reprezentaci kraje si užívá, zvlášť když v Neratovicích aktuálně nemá na růžích ustláno. "Se spoustou kluků ve výběru se známe už dlouho a užíváme si to. A žádná další výzva pro nás není ztracená," dodal Lukáš Dědek.

Středočeský KFS – Královéhradecký KFS 1:1 (0:0), 3:2 pen.

Branky: 90.+3 Hannich, rozhodující pk Štancl – 52. Bekera. Penalty proměnili: Koděra, Slavík, Štancl – Štěpánek, Knap. Penalty neproměnili: Hannich, Bora – Hlava, Kabeláč, Macek. Rozhodčí: Trska – Glogar, Polena. ŽK: Nekvinda (SKFS).

Středočeský KFS: Dědek – Slavík, Nekvinda, Štancl, Koděra – Pánek, Veselý, Šindelář (85. Bora) – Přibyl (68. Kaiser), Hannich – Sirotek (46. Dudek). Trenér Milan Kormaník.

Královéhradecký KFS: Baláž – Macek, Vincour, Škoda, Turner, Brich (66. Kabeláč), Štěpánek, Knap, Drobný (86. Hlava), Malý (86. Pražák), Bekera (79. Brejcha). Trenér Miloš Dvořák.

