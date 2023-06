V neděli už se v areálu sešla spousta fanoušků. Viděli zrekonstruovaný stánek, v němž se udělalo kus práce. Fotbalové hřiště má novou závlahu a tím pádem je trávník v mnohem lepší kondici, než tady býval. Hřiště se sice malinko zmenšilo, ale zase tu jsou už dva tenisové kurty s umělým povrchem, které vystřídaly jeden antukový. Novinkou je také menší multifunkční hřiště s umělou travou.

Vrcholem sportovní části programu bylo střetnutí staré gardy Tetína a výběrem Sigi Teamu. Jeho zakladatel Horst Siegl přivezl další výborné fotbalisty minulosti, ať už mistra Evropy Antonína Panenku, vicemistra Evropy a bývalého borce Manchesteru United Karla Poborského, čtvrtfinalistu MS a proslulého kouče Franze Straku, také šikulu Rudolfa Otepku, z hokejistů pak mistra světa Tomáše Vlasáka.

Tetínští postavili nejstarší chlapíky do brány, Pavel Červený je ročník 61 a Milan Dobříšan dokonce 59! „Hráli i Tonda Novák, Vlasta Janda, otec našeho sparťanského mistra republiky Jirka Vydra, tři bratři Smetanové a další. Ale i když se kluci moc snažili, na Sigi Team to nebylo. Oni si to strkají do nohy, mají tam pár kluků co běhají, a když něco projde, v bráně mají Láďu Maiera. Tomu skoro nešlo dát gól,“ komentoval porážku 3:8 Petr Lacina.

Jenže z tohoto výsledku nikdo zklamán nebyl, fanoušci se naopak dobře bavili. Nejvíc - jak už to bývá - u baviče, protože v sestavě nechyběl ani Jakub Kohák. A nejenže chrlil vtípky, jak je zvyklý, on také trefil asi nejpěknější gól odpoledne, v pádu patičkou. „Něco takového jsem snad nikdy neviděl,“ hlásil sportovní fotograf Pavel Paluska.

Po utkání se všichni sešli pod vedením spíkra odpoledne Romana Štabrňáka u dražby čtyř dresů, ať už to byl bohemácký od Tondy Panenky, nebo dres čerstvých mistrů ze Sparty. Přivezl ho už zmíněný Patrik Vydra, tetínský rodák, jenž na Letné nečekaně v závěru sezony pravidelně hrál a hodně k titulu pomohl. „Jsme na něj pyšní,“ usmíval se Petr Lacina, podle něhož se v dražbě vybralo 30.500 korun a tahle pěkná částka půjde na pomoc nemocné Petře Kellerové.

Na závěr se jedlo, pilo a tančilo, o hudbu se prý moc dobře postaralo slovenské seskupení Eniesa. „Hráli fakt dobře a jen to všechno pěkně zakončili. Já moc děkuji všem, kdož se na pořádání akce podíleli, ať už přiložili ruku k dílu, nebo pomohli jako sponzoři. Věřím, že se oslavy lidem líbily a snad se fotbal v Tetíně dočká ještě aspoň jedné stovky,“ přeje si Petr Lacina.