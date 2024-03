Zdická Olympie má za sebou v zimní přípravě dvě utkání s protivníky z I. B třídy skupiny A. Nejprve porazila Lány 2:0 a v sobotu změřila síly se sdruženým týmem TJ Sokol Mšec - Nové Strašecí. Aktéři tohoto klání se rozešli smírem 1:1. Důležitou postavou obou zápasů byl bezpochyby obránce Zdic a střelec dvou branek Tomáš Ježek.

Tomáš Ježek (vlevo) ve vzdušném souboji v zápase proti Nové Vsi pod Pleší. | Foto: se svolením Tomáše Ježka

„Na přátelské utkání s Novým Strašecím, proti kterému jsem se spoustou spoluhráčů ze Zdic v barvách Berouna odehrál nespočet zápasů, jsme jeli bez některých kluků ze základní sestavy. Jeden ´chlastá´ na horách, druhý dělá v zaměstnání, že dělá a tak dále,“ šibalsky se usmívá.

„Ale máme široký kádr a kluci je dokázali bez problému nahradit. Ze hry jsme měli více celých 90 minut, hrálo se nahoru dolů. Gól jsme bohužel dostali tak, že jsme prohráli na půli hlavičkový souboj, nezajistili se, útočník balón prodloužil a pravé křídlo mazalo samo na kluka v naší bráně, gól - klasika,“ popsal vstup do sobotního utkání.

Poté se Zdice nadechly a začaly tlačit. Jako první zkoušel štěstí kapitán Jiří Krůta, jeho střela byla vyražena brankářem na rohový kop. Další šance měli Byba a znovu Krůta. V posledních minutách zápasu načepoval Rigo centr právě na Ježka, který si na vápně míč zpracoval a parádní ranou na zadní tyč vyrovnal.

Olympii zatím sráží zakončení, podle Tomáše Ježka to má ale vysvětlení. „Je pravda, že spoustu šancí neproměňujeme, ale dá se to omluvit, protože náš trenér nám naordinoval přípravu převážně běžeckou, takže my momentálně ani nevíme, jak brána vypadá. Známe jenom asfalt, kopce a špičky našich bot. Od příštího týdne nejspíš začneme trénovat na trávě, takže se pustíme do zakončení raději nejprve z malého vápna, aby se produktivita našich ofenzivních hráčů zvýšila z nuly na alespoň 25 %. Doufám, že na jaře ještě nějaký gól přidáme,“ směje se.

Co se týče kabiny, vypadá to, že všechno skvěle šlape. „Kádr vypadá perfektně! Máme výbornou partu se zkušenými a dobrými fotbalisty. Jsem rád, že můžeme zkoušet různá rozestavení, protože spousta kluků prošla vyššími soutěžemi, takže s tím mají zkušenosti. Máme tu okolo dvaceti hráčů, ale mrzí mě, že někteří šikovní mladí kluci z dorostu až na výjimku Patrika Štolby nemají ambice se zapojit k A-týmu a posbírat zkušenosti, které v kabině určitě máme. Prostor dostane určitě každý,“ říká Ježek.

A jak to před startem jara vypadá s posilami? „Na jaro jsme žádné posily nedělali, jen se nám z marodky vrátil pro soupeře dost nepříjemný Pavel Míka. V létě se po zranění doufám vrátí i Josef Karmazín a už máme předjednané nějaké posily z vyšších soutěží, ale to se včas dozvíte,“ sdělil tajemně a dodal: „Jsem strašně rád, že jsme se v Olympii sešli s kluky, se kterými jsem fotbalově vyrůstal a hrál od mladších žáků až po A-týmy v různých fotbalových soutěžích a klubech. Troufnu si říct, že máme spolu odehraných něco málo pod tisícovku zápasů.“

Vzhledem k tomu, že Zdice po podzimu kralují středočeské I.B třídě, sk. E, jsou jejich ambice jasné. „Teď se mi sice podařilo skórovat v obou zápasech, většinou po standardních situacích, a doufám, že mi tam něco spadne i v mistrácích. Zatím to jsou jen přáteláky, ale pevně doufám, že když pozveme kováře, aby se podíval na nohy našim útočníkům, tak začnou skórovat i oni, protože na jaře jejich góly budeme sakra potřebovat. Náš cíl je postup do I.A třídy, kam Zdice patří. Začínáme 23. března doma derby s Královým Dvorem, kterému budeme chtít vrátit naše zaváhání z prvního zápasu sezóny. Bude to boj! Tímto bych chtěl všechny pozvat, těšíme se na Vaši podporu a černobílá Olympieee!“ nahecovaně dodal.

FK Olympie Zdice - TJ Sokol Mšec/Nové Strašecí 1:1 (0:1). Branka Zdic: Ježek.