Kanonýr. Tomáš Kaňka má vrozené schopnosti prosadit se ve vápně. Dobrá orientace a výtečný výběr místa ho favorizují na jednoho z nejlepších kanonýrů okresního přeboru na Berounsku. I když soupeře o korunu krále střelců této soutěže má těžké, třeba závodského Michala Nováka, chyňavského Jaromíra Hebedu nebo Matěje Krejču z Nižbora.

Vzpomenete si ještě na své fotbalové začátky?

Fotbal jsem začal hrát v šesti letech na Tetíně.

Lákal vás i jiný sport?

Jako malý jsem neměl problém s žádným sportem. Nejvíc mě bavilo hrát po fotbale ještě hokej a tenis.

Byl někdo tvým vzorem a komu vlastně fandíte?

Fandím Barceloně. Vzorů jsem měl jako malý hodně asi jako každý kluk z Barcy, byl to asi Romario.

Navštívil jste už Camp Nou?

Jasně! Na Camp Nou jsem byl čtyřikrát, třikrát na fotbale a jednou na prohlídce stadionu.

Tomáš Kaňka

Věk: 35 let

Klub: SK Hořovice 1910

Předchozí působiště: TJ a SK Tetín, ČLU Beroun, SK Rpety

Post: útočník

S manželkou Kristýnou máte dvě děti. Sportují také a chodí vám fandit?

Kluk hraje v Hořovicích za mladší žáky. Doufám, že jednou bude hrát vyšší soutěže než já (smích). Holka zatím jen tanec. Uvidíme, jestli ji nějaký sport chytne. Kluk většinou chodí na moje zápasy, když může, ale dceru fotbal moc nezajímá.

V Tetíně jste v minulosti střílel hodně gólů. Vzpomenete na nejlepší zápas za ně?

Na Tetíně jsem odehrál spoustu zápasů: Nejvíc si pamatuji ten v Novým Jáchymově, kdy hráli jsme o postup do okresního přeboru a přišlo tam asi pět set lidí. Vyhráli jsme a dal jsem i góly. Dva nebo tři, nevím už přesně (usmívá se).

Teď nastupujete za Hořovice B, ale máte start i za áčko v divizi v Českém Krumlově. Vzpomenete ještě?

V divizi jsem odehrál mých slavných stodvacet vteřin (řehtá se). Myslím, že jsem se nedotkl ani míče (směje se).

Koronavirus narušuje soutěže a vy jste toho využil kopnout si jeden zápas za Tetín i v této sezoně. Jak k tomu došlo a jak vás přijali bývalí kamarádi?

Zrušili nám zápas se Žebrákem, tak jsem volal na Tetín, jestli nechtějí pomoct na jeden zápas. Byli rádi, že jsem se nabídl a myslím, že i kluci mě rádi viděli po delší době v tetínském dresu.

Nedávno jste za Hořovice B vstřelil hattrick, počítáte si je nějak a co vás to stálo do kasy?

Hattrick se mi podařilo dát několikrát, ale přesně kolik, to nevím, statistiky si nevedu (smích).

Na svém kontě v přeboru máte v době rozhovoru šest gólů, na kolik se ještě cítíte?

Pokud mi bude zdraví sloužit, tak doufám, že mi tam ještě nějaký ten gól padne (pomrkává). Hodně mi pomáhají tréninky s klukama, co hrají divizi. To je přece jenom jiný level než tréninky v okresu.

Tabulka přeboru je hodně vyrovnaná, chtěli byste s Hořovicemi B okres vyhrát?

Určitě bychom chtěli držet přední příčky a když se to povede, tak vyhrát. Bylo by to fajn, ale jestli jít o třídu výš, to nevím. Jednou už se nám to povedlo, ale jak sám víte, tak některé zápasy jsme hráli v devíti až deseti lidech, protože nás bylo málo. Uvidí se po soutěži, jak to dopadne a hlavně jestli nás jí ti kašpaři z vlády nechají dohrát.