Nicméně restart nižších fotbalových soutěží byl odložen původně až na konec března, ale to se zřejmě nebo spíš určitě nepodaří.

„Termín uzavření hlášenek se odkládá na neurčito. Přesný termín bude oznámen v okamžiku, kdy bude znám termín zahájení dohrávek podzimní části soutěží. Předpokládaný začátek soutěžního ročníku 2021/2022 bude 7. 8. až 8. 8. 2021,“ zazněla poslední zpráva z Řídící komise pro Čechy.

V nucené přestávce se Deník zeptal trenérů třetiligového Králova Dvora Tomáše Šilhavého a divizních Hořovic Petra Himla, jak vnímají otazníky kolem dohrání soutěží vzhledem k dalšímu prodloužení nouzového stavu.

Už podzimní část sezony se nedohrála, navíc pak nebyly umožněny ani společné tréninky. Vynucená pauza je čím dál tím delší a stále není jasné, kdy to skončí. To pro aktivní sportovce asi není nic příjemného, souhlasíte?

Tomáš Šilhavý: Samozřejmě to není příjemné, nikdo jsme takovou situaci, abychom se prakticky individuálně sami doma připravovali na sezonu, nezažili. Navíc je to o to obtížnější, že začátek se neustále posouvá. Je mrzuté, že jsme prakticky přišli o rok fotbalu, ale vzhledem k tomu, že někteří lidé přišli o mnohem víc, tak to určitě nebereme tragicky. Bohužel se dějí horší věci.

Petr Himl: Čím dál více u kluků vnímám, jak jim fotbal chybí a rádi by se vrátili na hřiště.

Aktuální situace není právě přehledná. Původně se mělo začít už koncem ledna, pak v polovině února a naposledy se vše posunulo na konec března, což už podle mě určitě nebude. Věříte, že je šance sezonu ještě dohrát?

Tomáš Šilhavý: Věříme a podle toho se hráči zatím i individuálně připravují. Ale připouštím, že nyní jde hlavně o to, aby se hráči nějak udržovali. Ta intenzita není, vzhledem k tak dlouhé pauze, úplně velká.

Petr Himl: Přestože bych si to přál, v dohrání sezony osobně nevěřím.

Po neúplné podzimní části sezony jste v tabulce A skupiny České fotbalové ligy skončili se se ziskem devíti bodů jedenáctí. Jak jste to v klubu hodnotili?

Tomáš Šilhavý: Podzim jsme končili se čtyřmi porážkami v řadě a logicky to znamenalo velký propad tabulkou. Nedařilo se nám a věříme, že si dojem v této sezoně ještě vylepšíme.

Hořovice jsou dosud odehrané části sezony v tabulce A skupiny divize se ziskem tří bodů patnácté. Co jste tomu v klubu říkali?

Petr Himl: Umístění v tabulce pro nás nebylo příliš příznivé. Připravovali jsme se na bitvu v následujících sedmi utkáních, které by dle řádu FAČR stačilo odehrát. V těchto zápasech jsme se samozřejmě chtěli pokusit o záchranu.

Došlo v hráčském kádru přes zimu k nějakým podstatnějším změnám?

Tomáš Šilhavý: Z Plzně na hostování přišel Lukáš Václavík, který má nyní alespoň to štěstí, že může s béčkem Viktorky i v této době trénovat. Vzhledem k nejistotě, zda se sezona rozběhne, jsme se během ledna rozhodli neprodlužovat hostování Jakuba Blažka. V nejbližší době bychom se měli ještě rozhodnout, zda přivedeme na hostování Jakuba Nováka z Neratovic, který zde již před pár lety působil.

Petr Himl: Přišel talentovaný Adam Petrouš mladší, syn slavnějšího otce a strýce, jinak kádr zůstal stejný.

S jakým přáním půjdete do případné jarní části sezony?

Tomáš Šilhavý: Tam se nic měnit nebude. Jako vždy bychom chtěli do jara dobře vstoupit a jak jsem již naznačil, napravit co jsme na podzim pokazili.

Petr Himl: Hrát s co nejvíce odchovanci v základní sestavě a mířit na vyšší umístění v tabulce.

Národní sportovní agentura požádala vládu a další složky o restartování tréninkového procesu u amatérských sportovců. Vítáte tuto iniciativu a myslíte, že uspěje?

Tomáš Šilhavý: Pokud po roce pandemie jsem v situaci, že všechny děti v celé republice jsou zavřeny doma a nemohou ani venku sportovat, tak upřímně těmto iniciativám nevěřím. Jsem hodně nervózní až frustrovaný z vystupování a chování naší vlády. Když vidím, že i v této době jde politikům o funkce a vlastní prospěch, chování pana prezidenta nestojí ani za komentář, tak spíše než na nějakou dohodu spoléhám na to, že nějaký vrchol pandemie máme za sebou a že společně s očkováním se situace bude vracet do normálu.

Petr Himl: Ano, vítáme to. Antigenní testování na týdenní frekvenci není nic hrozného a pokud nám to umožní opět sportovat, bude to oběť, kterou hodláme podstoupit.

Nový ročník soutěží 2021/2022 by měl začít o víkendu 7. - 8. srpna. Přejete si, aby už bylo všechno v normálu?

Tomáš Šilhavý: Přejeme a věříme, že bude!

Petr Himl: Přejeme a myslím, že tento termín je konečně reálný.