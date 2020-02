K víkendovým přípravným zápasům se vrací trenéři třetiligového Králova Dvora a divizního Hořovicka.

Králův Dvůr remizoval v Praze na hřišti divizního Meteoru 2:2 a musel po prohraném poločase otáčet vývoj. „Od začátku zápasu jsme tahali za kratší konec a byť jsme v druhé půli utkání otočili, soupeř zaslouženě vyrovnal. Bohužel jsme v tomto zápase propadli v důrazu, nasazení i kvalitě. Věřím, že se jedná o výchovnou facku a svým způsobem jsme rádi, že přišla,“ uvedl trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Někteří trenéři mají v zimní přípravě snahu najít nové herní prvky nebo vyzkoušet hráče na jiných postech. „Myslíme si, že není třeba v tomto ohledu nějak experimentovat ani zkoušet. Spíše bychom chtěli kádr ještě rozšířit. Tím spíše, že se nám bohužel zranil Dan Krejdl,“ litoval kouč Králova Dvora, který prozradil další program svého týmu: „Čekají nás čtyři tréninky a v sobotu další přípravný zápas se Zápy.“

Hořovicko sehrálo v rámci příbramského turnaje hned dva zápasy v jednom dni. Nejprve podlehlo Sedlčanům 1:3. „Soupeř byl lepším mužstvem, prakticky celý zápas jsme se bránili a chodili do rychlých protiútoků. Třikrát jsme se ocitli v nadějné příležitosti, které jsme neproměnili, nedali jsme penaltu. Zápas nám toho o hráčích ukázal hodně, za to jsem rád,“ mínil trenér Hořovicka Petr Himl.

V zápase o třetí místo Hořovicko spíše v dorosteneckém složení zdolalo ligový dorost Rokycan 2:0. „Zápas proti ligovému dorostu Rokycan se povedl a považujeme ho za úspěch a dobrý předpoklad pro budoucí práci s dorostenci, které se snažíme postupně zapracovat do A týmu. V prvním poločase došlo ke střetu brankáře Březiny s útočníkem soupeře, po němž upadl náš brankář do bezvědomí, zavolali jsme záchranku a přes víkend byl na pozorování v nemocnici v Příbrami. Přejeme mu brzké uzdravení,“ popsal nemilou událost Petr Himl. Snad mu udělá radost zpráva z našich zdrojů, že v minulém zápase zraněný Tomáš Hlídek má po operaci klíční kosti a podle lékařů by mohl cca za měsíc začít opět hrát.