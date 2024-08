Po výhře v předkole poháru SKFS na půdě TJ Sparta Lužná se trubínští fotbalisté utkali v prvním kole s celkem Berouna. Osmiligový Freyburg se svého soupeře ze šesté fotbalové ligy nezalekl, gólový účet otevřel před poločasem David Vokáč. Ještě před odchodem do kabin zvládli ale hosté vyrovnat Černíkem.

„Čekali jsme, s jakou přijedou sestavou. Víme, že je o víkendu čeká těžké utkání ve Zdicích. My jsme se sešli, sedlo nám to. Hřiště bylo výborně připravené a vzhledem k tomu, že jsme hráli doma, tak jsme měli velkou výhodu, protože naše hřiště je menší. Hráli jsme dobře organizačně, šli jsme do toho s tím, že nechceme dělat laciné chyby a zkusit dát branku z brejku. To se povedlo, vedli jsme 1:0, pak teda Beroun srovnal, ale my jsme věděli, že když budeme hrát poctivě a odmakáme to, tak šance na úspěch je,“ zhodnotil první poločas střelec úvodní braky David Vokáč.

Po změně stran střídající Martin Novák centroval na Michala Nováka, který hlavičkou poslal domácí do vedení. V závěru, kdy se Berounští snažili vyrovnat, rozhodl výstavní trefou o postupu Freyburgu Šlégr. „Já jsem před vápnem pohlídal obránce na zádech, odstoupil jsem s ním a Michal Šlégr se do míče krásně opřel levačkou pod břevno, brankář neměl šanci. Nádherná branka,“ chválil svého spoluhráče Vokáč.

Trubín svého soupeře ve 2. kole zatím nezná, i přesto je cíl jasný - snažit se uhrát co nejlepší výsledek. Úředním termínem 2. kola je 18. září od 16.30 hodin. „Čeká nás teď náročný program, protože kvůli dešti nám bylo odložené utkání v Cerhovicích. Asi ještě dva týdny budeme hrát ve středu, protože pak hrajeme ještě okresní pohár. Věříme, že neuděláme ostudu a budeme bojovat, aby ten výsledek byl co nejlepší,“ dodal David Vokáč.

Trubín - ČLU Beroun 3:1 (1:1)

Branky: 39. Vokáč, 64. Novák Mi., 89. Šlégr - 44. Černík. Rozhodčí: Špicl - Divilek, Pejša. Diváků: 80.

Trubín: Hejcman Do. - Kalina, Porsch J., Vlček Š., Šlégr (89. Gracias), Vokáč (90. Piskáček), Novák Mi. (87. Vlček V.), Košař, Flachs, Porsch M., Hejcman Da. (46. Novák Ma.)

Beroun: Abrahám - Bednárik (80. Trnka), Brabec (72. Chalupa), Černík, Holeček, Honek, Fišer (46. Hájek), Tlamsa, Vajs, Tvrz, Novák.