Trubín je totiž na pohár specialista. „Je pravda, že se nám v poháru daří. Myslím, že už to bylo šesté finále, které Trubín ve své novodobé historii hrál a třikrát z toho bylo vítězství. Měl jsem to štěstí, že jsem byl jako hráč u všech třech triumfů, jednou jsem zažil porážku od Oseka a v těch prvních dvou finále jsem podával pití,“ smál se středopolař vítězů Jakub Porsch, který dodal: „Řekl bych, že naše úspěšnost pramení hlavně z toho, jak k poháru přistupujeme. Už na začátku jsme si to vytyčili jako cíl a soustředíme se na to. V tom je hlavní rozdíl, protože soupeři to často jezdí jen odehrát. My bereme pohárové zápasy stejně jako mistráky v přeboru a hrajeme celou soutěž v nejsilnějším možném složení. Pak to nese ovoce.“

Do zápasu šli hráči Trubína jako mírný favorit. „Roli favorita jsme úplně nepociťovali, chtěli jsme prostě vyhrát, nic víc, nic míň. Drozdov známe, letos jsme je ani jednou nedokázali porazit, na jejich hřišti jsme 3:2 prohráli a teď na jaře jsme doma remizovali 3:3, takže jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého, a podle toho jsme k tomu přistoupili,“ zmínil Porsch.

Drozdovští ale také mířili na vítěznou trofej a od začátku hráli aktivně. „Začali lépe, zkusili na nás vletět a v první fázi zápasu tam měli pár nebezpečných situací, ale my to zvládli ustát a pak jsme je začali přehrávat,“ přiznal Jakub Porsch. „První náš gól dal Radek Klička hlavou, když se na pravé straně ve vápně krásně přes dva hráče uvolnil Dáňa Rajtr a poslal levačkou přesný centr na zadní tyč. Na 2:0 jsme dali po autovém vhazování, David Vokáč na hranici vápna pokryl míč, podržel si obránce na zádech, posunul na Pepu Kalinu, ten si jedním dotekem zpracoval do běhu a druhým trefil šibenici. Drozdovu pak vyšel nástup do druhého poločasu, když se takový nástřel před bránu odrazil k jejich útočníkovi a ten podle nás z ofsajdové pozice snížil. Pak jsme měli spoustu loženek, ale nedařilo se nám je proměňovat, a tak nám to musel předvést Jirka Klička z trestňáku, jinak bychom už gól asi nedali,“ pousmál se záložník Freyburgu, jenž popsal i další branky: „Na 4:1 pak dával Radek Klička, který sólo zakončil blafákem a za Drozdov ještě korigoval Kuba Pichlík z penalty.“ Právě závěrečný střelec byl nejlepším hráčem Drozdova. „Největší zbraní Drozdova byl určitě právě Kuba Pichlík, ten vyčnívá. Ale potřeboval by hrát spíš po zemi, Drozdov se nás snažil přehrát dlouhými nakopávanými míči, naše obrana to ale zvládala pokrýt,“ řekl Porsch.

Finále se hrálo za velkého vedra v Tlustici. „Hřiště tvrdé bylo, ale to se dá v tomhle počasí pochopit, nevím, jestli by to bylo někde lepší. Spíš mi vadilo, že nebylo posekáno, to se zařídit určitě dá. Vedro je určitě nepříjemné, ale měli jsme tam nějaké pauzy na občerstvení i během hry, takže to šlo zvládnout,“ uvedl hráč Trubína. „Oslava byla hodně speciální, protože už v týdnu jsme vymysleli, že bychom mohli stanovat na hřišti. Takže jsme po zápase jeli do Trubína, dali jsme si vítězný tataráček, nějaké pivko a přespávali jsme tam. Super věc!“ dodal Jakub Porsch.