Během turnaje uctili hráči čtyř celků starých gard FC Freyburg Trubín, FK Svatá, Bróža Team a Kyml Team památku jednoho ze zakládajících členů SK Trubín, který se v roce 1941 podílel na zrodu fotbaluv obci.

Od té doby se s krátkými přestávkami zaviněnými třeba i druhou světovou válkou hraje v Trubíně fotbal až dodnes. Klub se postupně ze čtvrté třídy probojoval až do okresního přeboru, ve kterém hraje i nyní a pravidelně bojuje o čelní příčky. V sezoně 2013/2014 a 2015/2016 se Trubín stal dokonce okresním přeborníkem.

V prvním případě postup do kraje trubínští odmítli, podruhé už ale nabídnutou šanci využili a na jeden rok si vyzkoušeli působení v I. B třídě. Zároveň je Trubín trojnásobným vítězem okresního poháru z let 2016, 2018 a 2019.

Oslavy se konaly za tradičního přispění trubínského sponzora Karla Freyburga, kterému patří velké poděkování nejen za vydařenou sobotní akci, ale zejména za to, co vše pro klub za posledních třicet let udělal.

Hlavní sponzor a duše celého klubu připravila oddílu k 80. narozeninám společně se zastupitelstvem obce ještě jedno překvapení. Z poskytnuté dotace a za finančního přispění pana Freyburga byl zakoupen nový zahradní traktor, který budou trubínští využívat k úpravě domácího hřiště, na kterém se snad bude hrát fotbal ještě alespoň dalších osmdesát let.

Memoriál Vojtěcha Kymla ovládl Kyml Team, druhý skončil FC Freyburg Trubín, třetí Bróža Team a čtvrtý celek FK Svatá.

Jakub PORSCH