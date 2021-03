Známý už je termín 15. ročníku obřího turnaje O pohár starosty města Rokycan. Pokud to situace dovolí, obsadí benjamínci hřiště v Husových sadech 22. května!

Je to lákavá nabídka i pro týmy z Berounska a Hořovicka, které to mají blízko a určitě budou malí fotbalisté hladoví po kláních na hřišti. S tím, že ročníky 2010/11 by nastupovaly s gólmanem a pěti hráči v poli, ročník 2012/13 by bojoval systémem 4+1 a 2014/2015 se třemi hráči v poli.

Přihlášky lze už nyní zasílat na trefto@post.cz a bližší informace získají uchazeči na www.trefto.wbs.cz.