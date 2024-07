Nový lodivod Cábelíků Petr Janota, který má zkušenosti s trénováním třetí ligy z rezerv Příbrami nebo Táborska, byl po prvním přípravném duelu v novém působišti víceméně spokojený. „Jelikož to byl první zápas po pauze, tak si myslím, že jsme ho odehráli asi tak, jak jsme si představovali. Samozřejmě tam bylo ještě dost nepřesností a dalších věcí, které musíme do začátku soutěže odstranit. Ale i soupeř byl adekvátní, mladý a běhavý. Na první přípravné utkání asi ideální,“ pochvaloval si.

Skóre otevřel Chocholoušek, poté si Domažličtí vstřelili vlastní gól. Později se prosadil i Krátký a dvěma góly se představila nová posila z TJ Spoje Praha Pavel Ladra.

Hladké vítězství může cosi napovědět, nicméně cesta za návratem do třetí ligy bude ještě dlouhá. Cíl je ale jasný. „Stoprocentně je naším cílem se okamžitě vrátit. Dá se říct, že osa mužstva zůstala, tudíž bychom měli mít po nějakém doplnění, na kterém pracujeme, kvalitu na to, abychom buď postoupili, nebo o postup alespoň hráli. Divizní skupina A se také hodně proměnila, takže uvidíme. Ale myslím si, že by letos měla mít horší kvalitu, než měla třeba loni a i to nám nahrává. Postoupit není nic jednoduchého, ale chceme se vrátit do třetí ligy. Myslím si, že Královák tam i svým dlouhodobým působením patří,“ má jasno Janota.

Cábelíci momentálně polykají tréninkové jednotky v Libomyšli. „Takhle v létě není jednoduché sehnat hřiště, protože samozřejmě všechny oddíly jim dávají nějakým způsobem oddech a občas probíhá i rekonstrukce vápen atd. Jsme spokojení, že v Libomyšli máme hřiště k dispozici, můžeme prakticky kamkoliv a není to ani daleko. Přesto doufám, že se brzy dostaneme na naše hlavní hřiště a budeme moci více pracovat na fotbalovějších věcech,“ doplnil Janota.

V neděli 21. července odehrají Cábelíci pikantní přípravný zápas proti Komárovu. Výkop je naplánovaný od 16 hodin na hřišti Spartaku Žebrák.

Domažlice B - Králův Dvůr 0:5. Branky: Chocholoušek, vlastní, Krátký, 2x Ladra.

Králův Dvůr: Toman - Bíba, Chocholoušek, Šumilov, Bouček - Hradecký, Kraus, Husar, Kabele - Krátký, Černý.

Do 2. poločasu nastoupili: Ladra, Štěpánek, Sabou, Krejča, Marek, Jelínek.