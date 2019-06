Svátek fotbalu v Benešově ohrožoval prudký liják, který zmáčel jinak dobře připravený trávník. Sparta přijela do Benešova v solidní sestavě, s několika hvězdami i novými tvářemi, z nichž nezazářil ani Trávník ani Lischka, ale bojovný mladík Fortelný. 2521 diváků nakonec vidělo výhru favorita 3:1.

Začátek zápasu byl pro domácí tým vedený trenérem Laštovkou až příliš krutý. Benešova začal mírnou převahou, která končila před vápnem Sparťanů. V 6. minutě pronikl po levém křídle nováček Fortelný a posadil nádherně míč na hlavu Tetteha, který nezadržitelně otevřel skóre – 0:1. V 8. minutě zazmatkoval Urban, nabídl míč Tettehovi, který nepropálil Rotbauera, následnou ránu Kangy také Rotbauer výborně vyrazil. V 10.minutě však pronikl Fortelný, tentokrát po pravém křídle a jeho centr zatloukl Tetteh snadno opět do sítě – 0:2 pro Spartu.

V tuto chvíli to vypadalo na ručník, ale Benešov se trpělivou kombinační hrou zvedl a srovnal hru se Spartou. Hru Sparty tvořil pohyblivý Martin Frýdek a zlobil zejména mladík Fortelný, který bojoval o místo na slunci. Benešovská záloha řízená Engelmannem se však chytila. Ještě ve 13. minutě po akci Tetteha střílel M. Hašek nad, pak však přišla i šance domácích. Po Vosáhlově rohu Turkovu šanci zastavila hradba hostujících obránců. V 19.minutě napřáhl ke střele ve vápně Fortelný, Rotbauer byl opět na místě.

Ve 20. minutě prošel hřištěm Engelmann, uvolnil Azilinona, který však branku netrefil. Ve 22. minutě zatočil roh Engelmanna Pedro hlavou těsně vedle. Ve 24. minutě Zahustelovu střelu srazil J. Vosáhlo. V 29. min. tutovku Fortelného opět srazil reflexivně Niko Rotbauer! Sparta se pak zadrhla, když byl ošetřován Frýdek, a najednou neměla co hrát. V 36. minutě aktivní Turek vybojoval roh, ale z něj nic nebylo. Vzápětí opustil hřiště na nosítkách zraněný Radakovič.

Pak se probudil vlasatý Švéd Karlsson a začal jezdit po pravém křídle jako na motorce. Ve 38. minutě vybojoval roh. ve 43. minutě sám prošel obranou a trefil zadní tyč Rotbauerovy brány. Závěr poločasu trochu nespravedlivě ovlivnil skóre zápasu. Vysoký centr Kangy z rohu Rotbauer podběhl a volný Zahustel jak jinak než hlavou v tomto zápase zvýšil na 0:3. Nejlepšími hráči první půle byli Fortelný a Tetteh, který svojí výškou a přehledem čněl nad obranou domácích.

Do druhé části Sparta vyměnila brankáře a čtyři hráče v poli a mělo to velký vliv na průběh zápasu. Náhradníci zdaleka nedosáhli takových kvalit jako základní sestava, možná neměli takovou motivaci… Benešov prostřídal během půle sestavu, a když během 60. až 70. minuty poslal na hřiště čtyři nezkušené dorostence, nemající odehrané skoro žádné minuty ani v ČFL, nebyl to vůbec znát a v pohodě Spartě stačil… Navíc skvěle zachytal Tetour.

V 52. minutě chytil první šanci hostí, v 53. minutě vychytal průnik Plavšiče. Ten chtěl vyniknout, ale jeho parametry nejsou přece jen tak dobré. V 68. minutě vystřelil nad a v 70. min ho opět vychytal Tetour. To už nehrál Engelmann, který předčasně střídal pro křeče v 63. minutě. V 76. minutě mladičký Dufek vystřelil, jeho míč srazila hostující obrana na roh. A pak to přišlo, Azilinon si naběhl do vápna a lehce přehodil padajícího Nitu – 1:3.

V závěru ještě dvakrát dobře zakročil Tetour, šanci měl i mladší z Frýdků Christán. Po závěrečném hvizdu zaplnili mnozí z 2521 diváků hřiště a obklopilo sparťany. Domácím však patřil také zasloužený potlesk naplněných tribun. Ve druhém poločase nelze ze Sparťanů někoho více vyzvednout, překvapilo snad jen, že stoper Kaya své mladé soupeře ubránil často jen za pomocí faulů.

Benešov - Sparta Praha 1:3

Branky: 78. Azillinon - 6. Tetteh, 9. Tetteh, 45. Zahusel. ŽK: Vosáhlo - Kaya. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Šimáček. Diváci: 2521.

Benešov: Rotbauer (46. Tetour) – Filip, Pedro, Urban, J. Vosáhlo – Zoubek (63. Dufek), Engelmann (63. Lupač), Srb (46. Brokeš), A. Lauricella (69. O. Vosáhlo) – Turek (58. Sklenička), Azilinon.

Sparta: Heča (46. Nita) – Zahustel, Radakovič (36. Lischka), Kaya, Dudl – Karlsson (46. Ch.Frýdek), Kanga (46. Trávník), M.Frýdek (46. Hanousek), M. Hašek – Fortelný, Tetteh (46. Plavšič).

VOJTĚCH ENGELMANN ST., JAROSLAV BÍLEK