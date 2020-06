Divizní fotbalisté ČLU Beroun zakončili kladenský přípravný trojboj. Po výhře nad Tuchlovicemi 4:2 a remíze s Hřebčí 3:3 přivítali svěřenci trenéra Martina Pecha SK Kladno.

Bilance hráčů SK v přípravě však varovala. Po prohře si silnou rezervou Dukly tým deklasovali Slaný 7:1 a formu potvrdili v sobotu dopoledne v Berouně, kde vyhráli 4:0 . „V přípravě nám to jde," usmál se kladenský asistent Tomáš Procházka.

V samotném zápase Kladno naráželo od začátku zápasu na dobře organizovaný blok Českého lva-Unionu, ale mělo dostatek kreativity, aby ho překonalo. Jako první se to povedlo ze strany Čížkovi, který po typickém průniku zamířil o tyč do brány. Poté dostal přihrávku za obranu Šnobl a mladík se trefil i ve třetím zápase jara. Navázal na něj i další mladý hráč Vladimír Procházka, který se trefil dokonce dvakrát. Do přestávky zvýšil na 0:3 dorážkou a po pauze Berounu nevyšla ofsajdová past, na branku šli sami Čížek s Procházkou a první jmenovaný druhému předložil dokonale - 0:4. „Hosté byli lepším týmem a zaslouženě zvítězili,“ podotkl po utkání vedoucí berounského celku Štěpán Beránek. „Nemůžeme to přeceňovat, dobré výsledky budeme potřebovat hlavně v soutěži. Ale hrajeme zatím dobře," měl důvod ke spokojenosti hostující Tomáš Procházka.

Cembrit se nejprve bavil, pak naděloval

Další berounský celek Cembrit Beroun, který hraje okresní přebor, má velkou fanouškovskou základnu. Ta se napodruhé sešla koncem května na setkání, které bylo hodně přátelské a často provázeno salvami smíchu.

Fanoušci se už těšili na přípravné zápasy, ale v sobotu do Březiněvsi dorazil pouze jediný. Byl jím Jindřich Bartovský, pokud tedy pomineme přítomnost klubového fotoreportéra Pavla Jonáše. Cembrit si zahrál proti béčku týmu Březiněvsi a v utkání bylo k vidění hodně branek. Berounští fotbalisté vyhráli vysoko 10:3.

Jeden ze starších aktérů utkání Josef Klier dokázal v neděli, že je sportovním nezmarem, a vydal se na cyklistický výšlap krajem Oty Pavla. „Osmdesát kiláčků, bylo to náročné, jen co je pravda,“ usmíval se unavený nestor berounského celku.

Zaječov pokračuje v pouti turnajem šesti týmů

Na západ Čech opět vyrazil celek Zaječova. V dalším dějství letního turnaje šesti týmů nastoupil ve Strašicích, kterým podlehl na jejich hřišti 7:3.

Přitom to ale na začátku utkání na prohru Zaječova vůbec nevypadalo. Hosté šli totiž do vedení už ve druhé minutě utkání po chybě obránců a ve čtvrté minutě to bylo 0:2! Borci pořádajícího klubu se ze zlého snu ale rychle probrali a po čtvrthodině hry snížil Petr Pospíšil a za chvíli to bylo 4:2. Hosté pak promarnili šanci na snížení, když neproměnili penaltu. Domácí pak náskok s kosmetickým snížením hostů navýšili na konečných 7:3.