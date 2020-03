Společné trénování je tedy zavrženo, hráči týmu z okresního přeboru si musí kondici udržovat individuálně. „Každý to má asi jinak, ale já teď volné dny využívám spíš tak, že si doma zacvičím, nebo se jdu projít ven do přírody,“ přiznal Ungr.

Jestli se soutěž dohraje, je ve hvězdách. „Řešili jsme to i v kabině, momentálně nám to hraje do karet, protože se u nás dělá umělka a kvůli ní musíme udělat i nějaké změny na hřišti. Uvidíme, jaké přijde rozhodnutí od svazu, jestli se celé jaro zruší, nebo se odložené zápasy odehrají někdy v průběhu,“ dodal Michal Ungr.