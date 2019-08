Václav Koten: Chtěl jsem zakončit co nejrychleji

Do předkola Mol Cupu, kterým bylo derby mezi Komárovem a Hořovickem (1:0), naskočil do útoku hostů Václav Koten. Že ho trenér Himl postavil do základu, ho překvapilo. "Trochu ano. Nikdy jsem za A tým v základu nenastoupil ani v přípravných utkáních. Proto jsem nominaci na takto ostrý zápas nečekal," prozradil útočník Hořovicka.

Utkání se hrálo před tisícovkou diváků, pro mladého hráče Hořovicka se jednalo o specifické utkání, když s fotbalem začínal právě v Komárově. "Nikdy jsem před tolika fanoušky nehrál, i proto jsem byl před zápasem dost nervózní. Během zápasu jsem to ale nevnímal a soustředil se na naši hru," uvedl Koten. Hořovický útočník měl první šanci zápasu, ale gólman Komárova Hejcman byl proti. "Míč se ke mně odrazil po Hejciho zákroku. Přede mnou byla prázdná branka, tak jsem chtěl zakončit co nejrychleji, než se brankář stihne zvednout. Bohužel pro nás to Hejci stihnul," litoval Václav Koten. V kvalitním utkání Hořovicko prohrálo, ale výkon je příslibem do nadcházející divizní sezony. "Souhlasím. I přesto je na našem týmu vidět, že máme dost prostoru pro zlepšování. Věřím ale, že pod naším hlavním trenérem se naše výkony budou jenom zlepšovat," dodal Koten, kterého do druhé půle vystřídal další mladík Michal Ségl. Marek Horel málem dosáhl na hattrick Přečíst článek › FOTO: Komárovu pohár hodně chutná, překonal Hořovicko Přečíst článek › Unikátní příloha Deníku o nižších fotbalových soutěžích! Už ve čtvrtek 8. srpna Přečíst článek ›

Autor: Jan Bežó