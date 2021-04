Fanoušci českého fotbalu bedlivě sledovali výtečný výkon týmu v kvalifikaci světového šampionátu proti Belgii. Byl mezi nimi i dvacetiletý Václav Bláha, který s fotbalem začínal v Hostomicích a přes Příbram přešel do pražské Sparty.

Fotbalista Sparty Václav Bláha. | Foto: sparta.cz

„Byl to zápas plný šancí a výsledek, kterého naše reprezentace dosáhla, je super. Doufám, že to takhle půjde dál! Je vidět, že zase začínáme mít tým, který je konkurenceschopný i proti těm nejlepším reprezentacím. Hodně se mi líbilo, jak kluci přecházeli do útoku. A také, jak si dobře poradili s Lukakem, tedy až na ten jeden případ… Nutno ale podotknout, že zrovna tohle udělal opravdu výborně,“ nadšeně hodnotí zápas Václav Bláha.