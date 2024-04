Už v pondělí 22. dubna vyběhnou na trávník tentokrát SK Velké Přítočno fotbalové týmy, které se přihlásily do úspěšného projektu regionálních Deníků - Zaměstnanecké ligy. Na Kladensku a Berounsku patří mezi tradiční účastníky i výběr firmy Valeo Výměníky tepla s.r.o., která sídlí v Žebráku. V krátkém rozhovoru představil mužstvo Cyril Podubinsky, firemní APU manager PTC.

Zaměstnanecká liga Deníku, Družec 3.5. 2022). Štika soutěže z okresu Beroun: Valeo výměníky tepla s.r.o. Žebrák | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Zúčastníme se již třetího ročníku po sobě. Jsme parta amatérských fotbalistů pod názvem FKMK - Fotbalový Klub Míčových Kouzelníků (úsměv), kteří reprezentují náš závod Valeo Žebrák v rámci Valeí po celé Evropě od roku 2014. Od covidu se již evropské turnaje v rámci firmy nedělají, a proto využíváme možnost si takto zahrát alespoň v Zaměstnanecké lize.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Hlavní je zúčastnit se. Polovina týmu ještě hraje poslední okresní třídy, ale půlka už je ve fotbalovém důchodu a hrajeme pro žízeň.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Postrachem bude náš brankář, kterému je 48 let. Chytí nemožné a pustí také nemožné (směje se)

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Neustále se hecují sparťané a slávisté… nic jiného se v práci neprobírá.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

CR 7 - Cristiano Ronaldo

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Anglická Premier League a FC Liverpool YNWA ♥️ - You never walk alone