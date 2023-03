Zadní Třebaň se nevyspala na zápas s favorizovanou Loděnicí ideálně. Od začátku nestíhala, bleskově dostala tři góly a zlepšení v dalším průběhu jí nebylo nic platné. Loděničtí i v kombinované sestavy vyhráli 4:0 a těší se na Braškov, který celkem dobře znají ze svého působení v A skupině B třídy.

Druhý zápas nabídl mnohem zajímavější podívanou. V první půli to vypadalo, že Braškov v pohodě vyhraje, vedl 3:1, ale Všeradice, které už naskočily bez Josefa Boučka, jehož pustily na pomoc třetiligovému Královu Dvoru, v závěru snížily a do druhé půle vjely jako jako expres Šinkanzen do Ósaky. Po krásných akcích daly tři góly a protivník se ani nemohl vymlouvat, že v té chvíli už chytal místo zraněného Vošmika hráč z pole Urban, protože tady by ani gólman specialista neměl nárok.

Braškov však stihl zase zabrat, dal dvě branky a vynutil si penaltový rozstřel. V něm už jeho kvarteto Brodský, Štoncner, Procházka a Lytvynov nezaváhalo, zatímco dva všeradičtí exekutoři ano – jednoho vychytal skvěle Urban, druhý mířil vedle.

„Trochu jsme pokračovali v tradici berounských výkonů, tenhle zase nebyl moc dobrý. Ale kluky pochválím za ten závěr, kdy se za stavu 3:5 zvedli a klidně nakonec mohli vyhrát už v normálním čase. Těšíme se na Loděnici, bude to kvalitní finále,“ řekl jeden z trenérů Braškov Daniel Míčka. Doplňme ještě branky jeho mužstva v utkání: dvě dal Štoncner, jednu Repaský, Procházka a Krovoza.