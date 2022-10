„Já chtěl nejvíc Spartu, přes tu bychom mohli postoupit,“ smál se předseda David Vedral. Už vážněji dodal, že Slavia a Plzeň by byly také hodně lukrativní, ale šance na postup mizivá. S Baníkem je stejně jako se Spartou přece jen malinko vyšší, vždyť i loni nad Slavií vedl Slovan v poločase 2:0.

„Hlavně je to ohromně atraktivní protivník. Vezměte si, že loni nám přišla na Slavii skvělá návštěva tří tisíc diváků, na rovněž ligové Pardubice letos dorazily dvě stovky. To proti Baníku nehrozí, jejich vedení nám okamžitě potvrdilo, ať čekáme návštěvu kolem čtyř nebo pěti stovek jejich fanoušků,“ říká velvarský předseda a je si jistý, že dorazí i spousta místních příznivců.

Vždyť Baník, to je visačka kvality, má skvělé borčíky jako Laštůvku, Plavšiče, Kuzmanoviče, Fleišmana, Almásiho, Cadua a také slavného kouče Pavla Vrbu.

Zápas se má odehrát 19. října, ale Ostrava by chtěla o týden dřív. To se zase nehodí Velvarům, termín se tedy ještě bude ladit. Každopádně bude třeba zařídit hodně organizačních věcí.

„Musíme připravit speciální sektor pro fanoušky Baníku, musíme posílit pořadatelskou službu, silnější musí být i dohled bezpečnostních složek. S policií už komunikujeme, začali jsme hned po losu. Hlavně se řeší, jak k nám fanoušky dopravit, vlakem to není tak jednoduché,“ upozorňuje Vedral na velvarskou specialitku.

Nádraží totiž starobylé město pyšnící se slavnou bránou i písní o tolarech má, ale z nedalekých Kralup nad Vltavou, což je železniční uzel, sem jezdí jediný vagón a do kopečka pěkně supí. Jak do něj dostat pět set fanoušků, kteří navíc nemusí být po dlouhé cestě všichni střízliví a mírní jako beránci?

Tohle bude oříšek, na jehož rozlousknutí mají pořadatelé utkání ještě chvíli čas.

Co naopak stihnou případně velmi rychle, to je nastříkat na staré nepoužívané dřevěné kabiny nápis Sparta. „Potřebujeme se jich zbavit, zbourat je. Tenhle nápis by mohl pomoci,“ směje se David Vedral.

Ale zároveň tuší, že další dny pro něj budou hodně hektické.

I tak se těší.

Co spojuje Kladensko a Baník Ostrava?



- kapitán Kladna, později kapitán Hostouně Tomáš Marek odehrál v Ostravě nejlepší část své kariéry (206-12). I v Baníku byl kapitánem, dostal se do reprezentace, byl vysoko ceněným hráčem ligy.



- Antonín Holub. Kladenský fotbalista byl v roce 2010 u posledního vzájemného duelu Kladna a Ostravy (0:3). Později odehrál několik let ve Velvarech, teď je zpět v Kladně.



- Tomáš Petera. Podnikatel, který v prvním desetiletí století ovládal majetkově jak Baník Ostrava, tak SK Kladno. Oba týmy hrály nejvyšší soutěž.



- Lukáš Magera, Peter Drozd, Petr Vašek, Marcel Lička, Aleš Neuwirth či Petr Wojnar v minulosti hodně pomohli Kladnu, všichni přišli právě z Ostravy.



- Mario Lička. Další ostravský odchovanec zakotvil v současném třetiligovém Sokolu Hostouň, kde je asistentem trenéra Rodingera. Mario se gólové prosadil i v posledním vzájemném utkání Kladna a Ostravy v I. lize (2010).



- 3:0 i 0:3. Zápasy Kladna a Ostravy v první lize měly tenhle výsledek rády. Kladno takhle senzačně vyhrálo ve sněhové vánici roku 2007 (dva góly dal Ondřej Szabo), o dva roky později zase slavil Baníček vedený Kladeňákem Miroslavem Koubkem v sestavě s Tomášem Markem. Dvě kola před koncem to značilo téměř jistý sestup Kladeňáků.