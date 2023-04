Středočeský fotbalový svaz poskytl klubu Sokol Chlumec video ze zákroku brankáře klubu Davida Pokorného na hráče SK Rakovník Josefa Váňu. Ten byl v utkání I. A třídy vážně zraněn, musel rychle na náročnou operaci dvou zlomených kostí v noze a čeká ho dlouhá rehabilitace. Nicméně podle záběrů ze zápasu se zdá, že zákrok byl spíše nešťastný. Video přinášíme i my, aby si čtenáři sami udělali názor.

Ilustrační foto | Foto: SK Chlumec

„Chtěl bych, aby si všichni video prohlédli. Nás v klubu všechny opravdu mrzí, co se stalo před týdnem a zraněného Josefa Váni mladšího je nám moc líto. Zároveň bych ale chtěl, aby brankář David Pokorný nebyl dehonestován, protože ten střet byl vážně nešťastný. Určitě to nebylo tak, že by chtěl mladého hráče zranit,“ odmítá šéf chlumeckého klubu Radek Vostárek jakékoliv zlé úmysly brankáře a pokračuje: „David je na tom teď psychicky velmi špatně, celá věc ho strašně mrzí a uvažuje, že s fotbalem skončí. Já ho znám jako bezvadného kluka a opakuji: On neublížil soupeři záměrně," hájí zkušeného gólmana Radek Vostárek.

Zdroj: SKFS

Ten vybudoval v Chlumci s trenérem Zdeňkem Starobou silný tým, nejlepší v I. A třídě a míří jasně za postupem do krajského přeboru. Určitě netouží po tom, aby kam Chlumec přijede, byl považován za klub rabijátů a hráčů, kteří v cestě za úspěchem nekoukají nalevo ani napravo.

„Chceme hrát dobrý fotbal a tohle byla nešťastná událost, kterou bohužel fotbal někdy přináší. Nejraději bych byl, kdyby se mladý Pepa Váňa dal brzy do pořádku, byl zase zdráv, a aby se oba aktéři jednou mohli setkat a podat si ruku,“ doufá Radek Vostárek.