Video: Velvarům zůstala po vyřazení hořkost z verdiktů rozhodčího Klímy

Smutní byli všichni členové fotbalového Slovanu Velvary po páteční porážce 1:2 od druholigové Opavy. Postup do čtvrtfinále by by hotovou senzací, protože aby v takové fázi národní soutěže byl amatérský klub, to nikdo nepamatuje. Výsledek navíc podle domácích hrubě ovlivnil rozhodčí Tomáš Klíma, jenž hosty ušetřil při dvou penaltových situacích a také u rozhodující branky přehlédl faul hostujícího útočníka.

Velvary - Opava, domácí se zlobili na rozhodčího Klímu, že ani jeden ze dvou sporných zákroků neposoudil penaltově. Tenhle Omaleho na Jakaba vypadá jako jasná penalta. | Video: Slovan Velvary