V neděli 7. ledna proběhl v rakovnické sportovní hale 26. ročník Viola Cupu v sálové kopané. Celkem se zúčastnilo 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých hrál každý s každým. Hrálo se formátem 1x 17 minut.

Hvězdy z divize byl hořovický výběr doplněný o jednoho třetiligového střelce - Jindřicha Novotného. Tým obsadil ve Viola Cupu druhé místo | Foto: se svolením Lukáše Vostárka

Hned dva celky se skládaly převážně z hráčů hrajících za kluby v berounském okresu. Hvězdy z divize byl hořovický výběr doplněný o jednoho třetiligového střelce - Jindřicha Novotného. Český Dvůr byl poskládán především z hráčů ČLU Beroun.

Oběma týmům se v základních skupinách dařilo, Český Dvůr skupinu B ovládl bez ztráty bodu a při skóre 9:2 si zajistil velmi výhodnou pozici do vyřazovací části turnaje. Hvězdy z divize sice jednou těsně padly, ale skóre 23:4 naznačilo, že minimálně ofenzivně na tom byly suverénně nejlépe z celé áčkové skupiny.

Mančaft z Berouna ve čtvrtfinále z pozice favorita přešel přes FC Litrpůl. Hvězdy z divize čekal těžší soupeř - FC Fokeful. Ten se ujal vedení a s hořovickým uskupením to vypadalo bledě. Chvilku před koncem ale stav srovnal Lukáš Vostárek a v následujícím penaltovém rozstřelu tým podržel brankář Adam Brambora.

Cesty obou týmů z okresu Beroun se zkřížily v semifinále. Vypjaté derby gólové hody nepřineslo, o výsledku rozhodl jediný gól Martina Kušky, jenž trefil šibenici a nedal brankáři Liboru Novákovi sebemenší šanci.

Ani v zápase o třetí místo nebyli hráči z týmu Český Dvůr úspěšní a tak se museli spokojit s celkovým čtvrtým místem.

Finále měly Hvězdy z divize rozehrané příznivě, když se znovu prosadil Kuška. Dobře hrající Redoby team ale zvládl vyrovnat a o vítězi muselo být rozhodnuto na penalty. Ve třetí sérii mohl utkání ukončit Novotný, ale svůj pokus neproměnil. To Redoby team nakoplo a nakonec nepříznivý penaltový stav zvrátil a tím si zajistil i celkové prvenství v turnaji.

Na závěr pořadatelé vyhlásili pětičlenný All star tým turnaje, o kterém rozhodovali zástupci z každého týmu a diváci. Mezi pěticí nejlepších se umístili brankář Libor Novák (Český Dvůr, ČLU Beroun), Lukáš Vostárek (Hvězdy z divize, SK Hořovice) a zároveň nejlepší střelec turnaje Jindřich Novotný (Hvězdy z divize, FK Baník Most - Souš).

„Na halový turnaj Viola cup v Rakovníku jsme se přihlásili už druhým rokem. Byl docela kvalitně obsazený, ve skupině nás čekaly celkem 4 zápasy, ze kterých jsme 3 vyhráli a jeden řekl bych dost smolně prohráli. Postoupili jsme do play off, kde jsme postupně prošli až do finále, kde nás čekal domácí Redoby team, se kterým jsme prohráli na penalty a celkově skončili druzí. S druhým místem jsem spokojen, i když nám k výhře chybělo opravdu málo, ale jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit a naladit se na začátek zimní přípravy,“ řekl Deníku Lukáš Vostárek.