Začínali na Berounsku, setkali se ve Spartě. V úvodu týdne se Martinu Vitíkovi i Patriku Vydrovi dařilo v reprezentačním dresu. Vitík dokonce zásadně přispěl k postupu áčka na Euro do Německa.

Patrik Vydra (vlevo) a Martin Vitík | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Odchovanec Králova Dvora Martin Vitík vydělal na skandálu, který způsobila trojice reprezentantů před utkáním s Moldavskem, když křepčila noční Olomoucí a nechala se vyfotit. Ze srazu reprezentace byli vyhozeni a Vitík brzy od trenérů věděl, že místo jednoho z potrestaných borců Jakuba Brabce naskočí do základní sestavy téměř jistě on. Stalo se, Češi vyhráli 3:0 a zahrají si v Německu. Dost pravděpodobně i s Vitíkem.

"Jsem strašně rád, že jsem si odbyl svůj první reprezentační start a ještě v tak důležitém zápase. Navíc jsme postoupili, takže jsem rád za tým, ale i za sebe,“ řekl Vitík v rozhovoru pro Českou televizi.

Sparťan Vydra po parádní asistenci za jednadvacítku: Můj lob? Hezky se to sešlo

O den později se přípravný duel jednadvacítky proti Slovensku povedl také Patriku Vydrovi. Dvacetiletý defenzivní záložník či stoper naskočil proti Slovensku a svůj výkon zhodnotil pěknou přihrávkou na klíčový gól Kabonga, jehož našel nadýchaným lobem za obranu. „Kaboš tam dobře naběhl a myslím si, že to bylo jediné, co jsem v tu chvíli mohl udělat. Ale vyšlo to dobře a Kaboš to krásně proměnil, takže dobrá akce," chválil Patrik Vydra.