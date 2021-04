Trenér Karel Krejčí postavil sparťanského stopera na jeho obvyklý post, bohužel Italové vstřelili první gól a Vitík při něm už jen doklouzal do sítě. Čeští hráči ale zabrali a dospěli s Italy k remíze. V sobotu čeká českou reprezentaci ve slovinském Celje duel proti domácímu celku.

Fandit našim mladíkům bude včetně Martina Vitíka bude i středopolař Trubína Jakub Porsch, kterého potěšila už samotná nominace odchovance králodvorského fotbalu na Euro. „Příjemná zpráva to určitě byla! Marťas si tu nominaci bez diskuze zaslouží. Do ligy naskočil prakticky hned jako člen základní sestavy, nebyl zapracováván nijak postupně jako ostatní mladí hráči. Navíc ve Spartě a navíc na pozici stopera, kde je odpovědnost obrovská. Zvládl to skvěle a má ty nejlepší předpoklady, aby byl platným členem i v sestavě U21. Moc se mi jako hráč líbí, vidím v něm obrovský potenciál, pro Spartu i pro reprezentaci, jednou to bude lídr,“ uvedl Jakub Porsch.

„Na jeho začátky si pamatuju velmi dobře, jsme dokonce vzdálení příbuzní. Martin se potkával na turnajích jako soupeř s mým mladším bráchou, kterého jsem jezdil povzbuzovat. Už v tom mladém věku Martin vyčníval, a to nejenom výškou, ale i dovednostně, že to dotáhne takhle daleko ale asi čekal málokdo. Pro mladé kluky z Berounska ale jedině dobře, že se mu to povedlo, je vidět, že to jde,“ vybízí další fotbalové naděje Jakub Porsch.