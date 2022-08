„Přeštice mají obrovskou kvalitu, hrají spolu dlouho a podle toho utkání vypadalo. My se po většinu poločasu bránili. Velkou šanci měl Míša Záluský, který šel sám na branku, bohužel o kousek minul. Pak tam bylo ještě par závarů, ale soupeř jak na držení míče, tak i na šance byl lepší,“ uznal kapitán Hořovic Vojtěch Zítek.

„Úvodních dvacet minut bylo z naší strany dobrých. Domácí jsme přehrávali, měli šance, ale buď jsme trefovali gólmana, nebo jsme špatně řešili situace ve finální fázi,“ řekl trenér Přeštic Stanislav Purkart. „Naštěstí se nám podařilo před pauzou dát uklidňující branku,“ dodal k dění na hřišti v úvodním poločase.

Tu obstaral dvě minuty před odchodem do kabin přeštický všudybyl Lukáš Mudra. „První gól padl dvě minuty před přestávkou, kdy jsme se snažili o rozehrávku od brankáře přes obránce. Bohužel Přeštice dobrým presinkem míč získaly a daly nám gól do šatny,“ smutnil Zítek.

Hořovicím úvod druhé půle nevyšel. Domácí mohli sice vyrovnat, ale svou příležitost nezužitkovali a tak udeřili Přeštičtí. „Od té doby to už byla hra prakticky na jednu branku. Ale mrzí mě, že jsme celkově v tomto zápase nedali více gólů. Řešení útočných akcí, zakončení, branky, to nás zatím trápí. Snad to ale rychle vylepšíme,“ přeje si přeštický lodivod.

Druhou branku hostů přidal Daniel Černý a tentýž hráč přidal v 57. minutě i třetí branku Přeštic, kterou definitivně pečetil postup favorita. „Je to škoda. Góly padly po našich chybách, ale soupeř nás k tomu donutil svoji aktivitou. Je potřeba se z toho poučit,“ řekl hořovický kapitán.

„Utkání hodnotím tak, že nám ukázalo, na čem je pracovat. Přeštice hrají tak, jak by chtěl trenér po nás. Obrovské nasazení, hra na jeden, dva doteky, soubojovost,“ dodal Vojtěch Zítek. Hořovice se po vypadnutí z Mol Cupu začnou soustředit na úvodní sobotní duel divize s Doubravkou, který vypukne v 17 hodin.

Hořovice – Přeštice 0:3 (0:1)

Rozhodčí: Hlaváček, Lafek, Hamouz.

ŽK: Polák, Záluský – Přibáň, Hradecký.

Diváci: 200.

SK Hořovice: Bleha (64. M. Koten), Smetana, Bublík, Kuška (64. Veselý), Wacker, Polák, Vostárek, Vokůrka (15. Záluský), Bělohlávek (64. Kyncl), Landa, Zítek (61. Čapek). Trenér: Ivan Pihávek.