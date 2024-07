close info Zdroj: FAČR zoom_in Výše tabulkového odstupného za přestup v kategorii mužů.

„Důvodem pro zkrácení volného přestupového okna je, že kluby budou před losovacími aktivy vědět, s kolika hráči mohou počítat. Asociace tím získá čas navíc, ve kterém vyřeší palčivý problém, kterým je pomalé vyplácení částek za odstupné. Nově dojde k rozdělení částky na dvě splátky - první již na začátku července,“ informoval web FAČR fotbal.cz.

Seznam volných přestupů na Berounsku Adam Čihák - ČLU - Beroun --> Loděnice

Daniel Grollmuss - ČLU - Beroun --> Cembrit Beroun

Lukáš Juppa - Hudlice --> Svatá

Pavel Choc - Hýskov --> Cembrit Beroun

Ondřej Uksa - Chodouň --> Cembrit Beroun

Josef Gargoš - Libomyšl --> Felbabka

Miroslav Sadílek - Libomyšel --> Svatá

Alexandr Jakobe - Mořina --> Zlíchov

Eduard Šuster - Neumětely --> Roztoky

Lukáš Vaníček - Neumětely --> Praskoklesy

Jan Jirásek - Podluhy --> Praskoklesy

Martin Jaroš - Praskoklesy --> Felbabka

Jan Lukeš - Újezd --> Lšný u Zbiroha

Daniel Veselý - Újezd --> Zbiroh

Taras Hafiiak - Vysoký Újezd --> Rudná

Michal Sklenář - Březová-Bz --> Rpety

Imrich Feňák - Rpety --> Felbabka

Radek Lapáček - Rpety --> Felbabka

David Novotný - Rpety --> Felbabka

Tomáš Redl - Roztoky --> Městečko

Josef Trešl - Roztoky --> Šanov

Podle výše zveřejněné tabulky bude muset nejvíc hlouběji sáhnout do peněženky především Felbabka, jež získala pět hráčů, což je čtvrtina všech letošních volných přestupů. Zdatně ji sekundoval Cembrit Beroun, jež se těší na tři posily.

Od I. A třídy níž připlatí kluby za nové hráče tabulkově o jednotky tisíc více. Například za mladíky mezi 19 a 23 lety stouplo odstupné v prvních třídách o pět tisíc na třicet tisíc v áčkových, respektive pětadvacet tisíc u béčkových. O deset tisíc vzrostlo v rámci okresního přeboru, kde oddíl nově zaplatí dvacet tisíc. Vždy platí, že klub musí zaplatit sumu podle soutěže, kterou hraje nejúspěšnější mužstvo v kategorii mužů. Změnou prošla také tréninková kompenzace, která se nově nevyplácí do 23 let, ale pouze do 21 let. Částky však byly rovněž navýšeny.