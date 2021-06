Velkou posilu získal z Nižbora celek Chlumce. Matěj Krejča u Berounsky zářil, střílel mraky gólů a Nižbor ho bude nahrazovat těžko. Uvidíme, jak se Matějovi povede o dvě soutěže výš.

Do I. A třídy míří také dvojice hráčů z Českého Lva-Unionu Beroun. Ale Antonín Rigoa Lukáš Sklenář si nevybrali Chlumec, nýbrž konkurenční Zdice.

Z vyšší soutěže do nižší se spouští ještě hořovický Václav Březina, ten jde za hranice okresu i kraje a přitom blízko – do Zbiroha.

Také Komárov opustila dvojice hráčů a ti pomohou Zaječovu. První je Petr Chvojka a druhý Ladislav Kolář.

Žebrácký Radomír Sitta se posouvá do Březové, Antonín Šmejkal jde z Hýskova do Broum, Tomáš Jirouchz Praskoles do Rpet, Petr Šindelář z Praskoles do Žebráku, Daniel Spousta z Broum do Nového Jáchymova, Lukáš Kliment z Karlštejna do Chyňavy a Tomáš Vašek z Lochovic do Libomyšle.

Uvidíme, zda dojde k přestupový dohodám ještě v dalších klubech.