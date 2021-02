V pořadu proběhlo hned několik záběrů z různých utkání, v případě Kabyla se jedná o čtvrté kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2019/2020 mezi Vyšehradem a Sokolovem (2:1). Pražský celek, v němž vládl jako sportovní ředitel další obviněný Roman Rogoz, byl v té době nováčkem druhé nejvyšší soutěže.

Na záběrech navštíví Rogoz během poločasové přestávky (0:0) sudí v jejich šatně, a instruuje je, mimo jiné: „Chlapi, nezbejvá nám než opravdu, zlomte vaz… soupeři."

Následně předá instrukce sudímu Petru Klupákovi, jenž je i ředitelem ZŠ Na Valech v Litoměřicích. „Říďo, teď jsem na tebe zvědavej, vole, ty č****u, jako toto není jednoduchý ty vole."

Právě litoměřický sudí se stane krátce po změně stran ústřední postavou, když odmává postavení mimo hru, díky čemuž neplatí zcela regulérní branka Sokolova.

Vyšehrad nakonec zvítězí 2:1, Rogoz naléhá i na delegáta utkání Jiřího Kabyla, aby sudím napsal dobré hodnocení. „Vždyť ty jsi normálně darebák jako my všichni ostatní ty vole," zní z úst sportovního ředitele pražského celku. „Vždyť já to chápu," odpovídá Kabyl.

Podle policie měl následně hlavní sudí Jiří Houdek převzít od Rogoze obálku, posléze se objevují další záběry, kde přebírají podíl od Houdka právě Kabyl i Klupák.

Všichni obvinění však stále tvrdí, že žádné peníze nikde nepřebírali, případně že se během vyšetřování nemohou k situaci vyjadřovat.

„Já to ještě jednou zopakuji, já se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat, a rozhodně ne do televize," odpoví Klupák, jenž už mezitím rezignoval na všechny své pozice ve fotbale i v zastupitelstvu města Litoměřice, na otázku v telefonickém hovoru s jedním z autorů reportáže. Ředitelem ZŠ Na Valech však zůstává dál.

„Zaprvé jsem žádné peníze nepřebíral a zadruhé víte dobře, že v době, kdy to někdo vyšetřuje, se k tomu nemohu vyjadřovat,“ reaguje na telefonický dotaz reportéra Jiří Kabyl.

Figuruje také ve zveřejněných odposleších, když po telefonu „podává hlášení“ o zápase tehdejšímu místopředsedovi FAČR Romanu Berbrovi. „Všecko relativně v pohodě, akorát Petr Klupák na dvojce lajně za stavu nula-nula zvedl ofsajd, z kterýho se to odrazilo do branky, a kdyby ho nezved, tak by dal Sokolov regulérní branku.“

Právě na tom, že nesprávný verdikt zmínil spolu se sníženou známkou ve své zprávě, od začátku Kabyl stavěl svou obhajobu. „Podle mých informací na základě mého hodnocení došlo k pozastavení činnosti, takže z toho jasně plyne, že jsem se nedopustil žádného ovlivňování,“ argumentoval nedlouho poté, co kauza vyplavala na povrch.

Předsedou OFS Mělník Kabyl zůstal až do vypršení mandátu. Poté byl jako všichni ostatní předsedové okresních svazů pověřen do zvolení nového výkonného výboru vedením svazu, podle informací Mělnického deníku ale agendu převzal jeden z místopředsedů Slavoj Tichý.

Jiří Kabyl už v prosinci potvrdil, že se nehodlá v nadcházejících fotbalových volbách o obhajobu předsednického postu ucházet. Podle svých slov by rád, ale nechce prý fotbalové funkcionáře z klubů zatahovat do předvolebního politikaření.