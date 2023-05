/FOTOGALERIE/ Poprvé v krátké historii Zaměstnanecké ligy Deníku slavil v základním kole pro Kladensko a Berounsko jiný tým než Metal Trade Comax. Ten sice v Družci tradičně mezi nejlepší patřil, ale nakonec ve finále podlehl těsně po penaltovém rozstřelu konečnému vítězi Prague Footbal College – Fotbal míří do Evropy. Třetí místo obsadil v turnaji výběr Dachser Kladno, čtvrtí byli vyslanci F.X.Meiller Slaný.

Zaměstnanecká liga v Družci 2023. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Dopoledne hodně pršelo, a tak panovaly obavy, zda hřiště nápor osmi účastníků turnaje zvládne, což se úplně nepovedlo, ale družecký klub nyní čekají v mistrovských soutěžích zápasy venku a věří, že za čtrnáct dnů bude zase tráva hezká. Doufá v to i někdejší slavný český reprezentant Jan Suchopárek, který je s klubem v Družci svázán pupeční šňůrou. Nynější kouč reprezentace do 21 let, který tým připravuje na Euro v Gruzii, se na turnaj také přišel podívat.

Nejprve se bojovalo ve skupinách, kde kromě zmíněných čtyř nejlepších mužstev nasadily svoje formace společnosti Konecranes and Demag, NKT s.r.o., Valeo Výměníky tepla Žebrák a Mitsubishi Electric Automotive Czech.

I ty převáděly výborné výkony, třeba kladenská NKT měla opět silnou sestavu a blízko do semifinále, jenže zranění Zdeňka Podraného jí vůbec nepomohlo, a tak se radovaly jiné celky.

Od začátku bylo jasné, že mladá sestava Prague Footbal College – Fotbal míří do Evropy, byť má málo hráčů, bude hodně silná. Loni vypadla až v semifinále s Metal Trade Comax, kteří se zdáli favority také letos. Kromě osvědčených borců Kieryka, Fitka, Samka, Vošmery nebo Fišera měli k dispozici Kafku z SK Kladno a další výtečné borce. Problémy měla však už v semifinále, kde velmi šikovní a hodně týmově působící Dachser Kladno s místním idolem Liborem Misurou v sestavě po poločase drželi remízu, a favorité si museli důrazně promluvit.

Tam ještě výhru urvali zásluhou dvojice Fišer – Kafka, ale ve finále proti Prague Footbal College se jim to nepovedlo. Kafka sice po přestávce náskok mladíků vyrovnal na 1:1, ale další gól už nepadl a rozhodl až penaltový rozstřel. Za dohledu rozhodčího Nejedla (dalšími arbitry byli Braunšvejg a Mižič) první nedali zástupci fotbalové školy, ale pak brankář Radim Fulík (jinak gólman slavné pražské ČAFC) parádně vychytal pokusy Samka a Kafky a borci uskupení Fotbal míří do Evropy mohli křepčit radostí.

Zaměstnanecká liga: Kam dojede v premiéře Mitsubishi?

„Jsme šťastní, tohle jsme opravdu nečekali. Loni jsme se tady ukázali poprvé a teď je z toho výhra. Přitom jsme sešli v téhle sestavě vlastně poprvé,“ říkal brankář, který stejně jako jeho spoluhráči navštěvuje fotbalovou školu Prague Footbal College, kterou založil někdejší ministr Josef Dobeš. „Studujeme trenérskou licenci a pomáhají nám v tom s přednáškami persony jako Martin Hašek, Josef Csaplár nebo Antonín Barák starší,“ pochlubil se šťastný Radim Fulík.

Smutek panoval naopak na druhé straně, vždyť Metal Trade Comax z Velvar zatím pokaždé základní kolo vyhráli a jednou dokonce opanovali i celostátní kolo, díky čemuž si mohli jako hlavní cenu vybrat zájezd na zápas špičkové evropské ligy. „Bohužel, ani my nemůžeme pořád vyhrávat,“ usmál se šéf mužstva Zdeněk Kieryk, který spoluhráčům slíbil v rozstřelu jednu chycenou penaltu a to splnil. „Zbytek byl na klukách,“ ucedil…

To už přišel čas občerstvit se, k čemuž pomohly dobroty a nápoje od společností Tradiční pivovar v Rakovníku, pekárna La Lorraine a Pivovar Krušovice. Mediálním sponzorem oblastního kola Zaměstnanecké ligy Deníku pro okresy Kladno a Beroun je město Králův Dvůr.

Poděkování pořadatele, tedy vydavatele Deníku Vltava-Labe-Media, patří rovněž mladičkým mažoretkám z TJ Sokol Kladno, které potěšily báječnou šmoulí sestavou.

Vše uzavřelo stylové slavnostní vyhlášení turnaje za účasti přepychových hostesek a slib většiny, že za rok si rádi přijdou Zaměstnaneckou ligu zase zahrát.