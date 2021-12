Za A tým odehrál během podzimu jen osm minut a jinak vypomáhal béčku v ČFL, kde se stal nejlepším střelcem týmu. „Mým cílem je zabojovat o to, abych jaro strávil v áčku,“ vyhlašuje třicetiletý fotbalista.

Pro Ondřeje Zahustela byl rok 2021 pořádně náročný. Za Mladou Boleslav, ve které hostoval ze Sparty, naskočil naposledy loni 19. prosince a od té doby čekal na šanci v soutěžním zápase. Hostování totiž skončilo spolu s rokem 2020 a v letenském klubu zkušený hráč další šance nedostával.

„Ve Spartě mi končila smlouva a věděl jsem, že prodlužovat nebudu. Půl roku jsem tedy jenom trénoval a byl jsem bez zápasů kromě několika přáteláků s béčkem Sparty,“ vysvětluje Zahustel, kterému tak započalo hledání dalšího angažmá.

„Trvalo to docela dlouho a nic se nerýsovalo. Pak se mi ozval přímo prezident mladoboleslavského klubu pan Dufek. Ten mi rovnou řekl, že bych začal v B týmu, protože jsem půl roku nehrál. Vizí bylo, že se propracuju do áčka, až uvidí, jak budu vypadat,“ popisuje Zahustel. První měsíc proto v Mladé Boleslavi jen trénoval s béčkem a později se propracoval alespoň do tréninku s A týmem. „Chodil jsem hrát za béčko a čekal jsem na svoji šanci,“ říká.

Hororový vstup do zápasu už Boleslav zvrátit nedokázala

A jak se dlouholetý prvoligový fotbalista popasoval s tím, že má hrát až ve třetí nejvyšší soutěži? „Byl jsem z toho zpočátku zaražený a trochu smutný. Bral jsem to ale tak, jak to je. Měl jsem půlroční pauzu, nehrál jsem, takže jsem musel někomu dokazovat, že na to mám. Rozhodně jsem nebyl uražený. Nejsem taková povaha, takže jsem za béčko trénoval a hrál naplno. Vím, že fotbal hrát umím, jen potřebuju, aby mi drželo zdraví.“

Právě zdraví ho ale nakonec na podzim zbrzdilo. Ozvalo se zranění kolene, které vystavilo rezolutní stopku. „Zjistili mi díru v chrupavce, takže to teď řeším s doktory. Měsíc jsem byl jenom na rotopedu a podstoupil jsem nějaké injekce. Tenhle týden mám poprvé povoleno jít běhat, tak uvidíme. Doktor říkal, že bych měl být na zimní přípravu připravený do plného tréninku,“ říká Zahustel a doufá, že v zimě se bude moci naplno porvat o šanci v A týmu.

V dosavadních deseti zápasech, které v ČFL odehrál, si o ni rozhodně řekl! Byť ve Spartě zastával pozici krajního obránce, v Mladé Boleslavi ukázal naplno i své útočné choutky. Nastřílel šest branek a stal se nejlepším kanonýrem týmu.

Nedovedu si představit, že bych hrál i trénoval, říká novopečený trenér Murárik

„Pořád říkám, že jsem útočnější hráč. Než jsem šel do Sparty, začínal jsem jako krajní záložník. Teď v béčku jsem nastupoval vesměs na pravé záloze, jen pár zápasů jsem odehrál na pravém beku. Když nechodili kluci z áčka na doplnění, tak jsem párkrát nastoupil i vyloženě na hrotu. Gólů mohlo být i víc, ale myslím, že šest je fajn,“ usmívá se.

V B týmu ale Zahustelovi nepatřila jen role střelce. V kabině měl zastávat taky pozici mentora, který mladým hráčům předá svoje zkušenosti. I proto ho prezident klubu Dufek do mužstva přivedl. „Je to pro mě úplně nová role, v kabině jsem takový nikdy nebyl. Zábavu jsem dělal, ale vůdčí osobnost jsem nebyl. Člověk se to postupně učí a je to docela fajn,“ vypráví majitel tří reprezentačních startů, který má na jaro jasné plány.

„Počítám s tím, že půjdu do zimní přípravy s A týmem. Doufám, že bude koleno držet, abych se mohl trenérům ukázat v zimní přípravě, kde bude větší prostor v přátelácích. Chtěl bych o to zabojovat, abych měl větší minutáž a abych jaro strávil v áčku,“ zakončuje Zahustel. Svoje poslední slovo ve Fortuna lize ještě rozhodně neřekl.

Hrdina, který se podobá Luňákovi. Co víc, k ruce má opravdového Řepku