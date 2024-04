Zdeněk Žižka je dvacetiletý rodák z Loděnice, který již v mladém věku ochutnal dospělý fotbal, což mu také později pomohlo k přestupu do Motorletu Praha. Tam prošel dorosteneckými kategoriemi a začal nastupovat za rezervu hrající Pražský přebor. Dočkal se i startů v ČFL, kvůli nedostatku času při studiu se ale vrátil domů. Hned v prvním mistrovském zápase po návratu pomohl Loděnici dvěma góly k výhře v Černolicích.

Už od malička měl Zdeněk i díky svému otci jasno, na dráhu kterého sportu se vrhne. „S fotbalem jsem začal v pěti letech právě v Loděnici a jak už to tak bývá, přivedl mě k němu táta. On je taková fotbalová legenda v Loděnici, takže fotbal byla jasná volba,“ vysvětluje.

V čerstvých patnácti letech začal nastupovat v I.B třídě. V tak nízkém věku je krajská soutěž velmi náročná, Zdeněk se s tím ale popral více než dobře. „V té době trénoval áčko Jarda Korba, který si mě vzal do letní přípravy a postupně mi začal dávat minuty i v mistrovských zápasech. Jsem mu za to moc vděčný, protože mi to určitě pomohlo i později v Motorletu. Ze začátku bylo těžší si navyknout na dospělý fotbal, v kádru jsme ale měli (a nyní stále máme) spoustu zkušených hráčů, kteří mi radili a pomáhali. V týmu jsem měl navíc bráchu, což celou situaci dělalo ještě snazší. S navyknutím na dospělý fotbal tudíž až takový problém nebyl,“ vzpomíná na své první starty v A-mužstvu.

Brzy o něj projevili zájem trenéři z Motorletu a i přes menší překážku v podobě zranění si vypracoval místo v základní sestavě ČLD U19. „O rok později, znovu v létě, se mi ozval trenér z Motorletu z kategorie U17, zda bych si nechtěl vyzkoušet pár tréninků. Po týdnu trénování mi řekl, že by byl rád, kdybych s nimi pokračoval i nadále. Já ale v té době trénoval i s áčkem Loděnice a do toho jsem si chodil zatrénovat i s dorostem. To se projevilo na zdraví a já si přivodil únavovou zlomeninu. Trenér z Motorletu mě ale ujistil, že se mnou počítá do zimní přípravy a právě do ní jsem po plném zotavení naskočil a tím se zrodil i přestup. Bohužel ale nastala doba covidu a já tedy o téměř celé dva roky v ČLD přišel. V posledním dorosteneckém roce si mě začal brát trenér Rajnoch na tréninky a na zápasy do béčka, kde jsem pokračoval i následující sezónu. Bylo skvělé se učit od někoho, jako je on, s vědomím, jaký hráč to byl a jaké zkušenosti má,“ pochvaluje si možnost trénovat právě pod bývalým reprezentantem.

A jelikož se Zdeňkovi dařilo, vybojoval si místo i v základu motorletské rezervy. „V béčku jsem měl pravidelné herní vytížení a dokonce jsem měl možnost si několikrát zatrénovat s áčkem. Potkal jsem tam spoustu skvělých hráčů, mimo jiné i Miňo Stocha, na kterého jsem se dříve díval v televizi, jak válí za Slavii a nyní jsem s ním byl na jednom hřišti jako spoluhráč. Dostal jsem i šanci v zápase ČFL. Byla to skvělá zkušenost a jsem za to moc vděčný. Nyní na podzim jsem ale nastoupil na vysokou školu, na Fakultu biomedicínského inženýrství na Kladně, kde studuji fyzioterapii. Časově to začalo být velmi náročné a já začal mít problémy se stíháním tréninků. Podzim byl z naší strany skvělý, dařilo se nám herně i výsledkově, ale já věděl, že na jaře nebudu stíhat už vůbec,“ začínal pociťovat, že školu a tréninky v jeho případě skloubit nelze.

Zdeněk se tedy definitivně rozhodl pro návrat do Loděnice. Momentální kouč Socher se ho snažil přemluvit, leč marně. „Nynější trenér béčka Motorletu Václav Socher, se kterým mám skvělý vztah, mi říkal, že mě bude stavět i s jedním tréninkem. Já ale věděl, že bez tréninků bych úplně vypadl z tempa, jelikož pražský přebor je velmi kvalitní soutěž, kde zápasy týmů z horní poloviny tabulky mají i divizní parametry a každým rokem je soutěž vyrovnanější. Jelikož se chci věnovat především studiu, nebylo tedy příliš mnoho možností. Stále tam ale mám spoustu kamarádů, je tam skvělá parta, takže jim budu držet palce a určitě je budu jezdit podporovat,“ v dobrém vzpomíná na své bývalé působiště.

V Loděnici tak začal znovu nastupoval se svým bratrem Radkem, z čehož mají oba velikou radost: „S bráchou jsem vždycky chtěl hrát, po přestupu do Motorletu jsme spolu hráli už pouze malou kopanou. Máme spolu skvělý vztah. Na trénincích i zápasech se vzájemně hecujeme k lepším výkonům. Určitě je to veliké plus, že si spolu můžeme opět zahrát i velký fotbal. Doma si ze mě často dělá srandu, že jsem přišel “leštit lávku a nosit vodu”, ale i on je určitě rád, že si spolu opět ťuknem i velký fotbal.“

No a jak se Zdeňkovi v Loděnici po návratu líbí? A plánuje ještě návrat do vyšších lig? „Jsem tu doma, kluky znám dlouho, některé od malička. Na některé jsem se jako malý kluk díval s brambůrkami v ruce za klandrem a nyní spolu hrajeme. Parta je tu také skvělá, takže se zde cítím velice dobře. Celou přípravu jsme trénovali ve vysokém počtu i intenzitě, a i nadále mají tréninky velmi dobrou kvalitu, za což jsem moc rád a určitě chceme výsledky z přípravy převést i do mistrovských utkání, ve kterých budeme bojovat o udržení v horní polovině tabulky. Co se týče budoucnosti, vše se bude odvíjet od časového vytížení ve škole. Jak jsem říkal, chci se věnovat především studiu. Navíc od léta mi začínají praxe a já budu jezdit různě po lázních a nemocnicích, takže času bude spíše ubývat, než přibývat, ale pokud by v budoucnu bylo více volného času a byla by možnost si ještě někde zahrát, určitě bych nad tím přemýšlel. Momentálně se ale, co se týče fotbalu, soustředím na to, abych svými výkony pomohl týmu k co nejlepším výsledkům,“ dodal Zdeněk Žižka.