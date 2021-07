Fotbalový MOL Cup byl rozlosován. Předkolo se odehraje 25. července, ale středočeské týmy se zapojí až d kola prvního, které je na programu 11. srpna. Těší se třeba v Kladně či Komárově.

David Limberský při utkání Ligy mistrů na hřišti Realu Madrid. | Foto: Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

Do Kladna přijedou Domažlice a třetiligový soupeř přiveze i svou nejzářivější posilu, ještě nedávno obránce Plzně Davida Limberského. "Limba" by mohl být i diváckým lákadlem a v Kladně by se tentokrát mohlo sejít více fanoušků na dobrém fotbale. Před osmi lety při pohárovém duelu Kladně s Plzní (1:3) Limberského trenér Vrba nenasadil, ale na stadionu Fr. Kloze si někdejší hvězdný krajsní bek zahrál ligu.