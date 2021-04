Evropská fotbalová asociace potrestala stopera českého národního týmu za údajný rasismus zákazem startu v deseti duelech pod hlavičkou UEFA. Potrestáni byli i fotbalisté Rangers. Glen Kamara za fyzické napadení Kúdely po zápase zákazem startu ve třech utkáních, Kemar Roofe za hrůzný zákrok na brankáře Koláře čtyřzápasovým trestem.

Rozsudek hýbe nejen fotbalovým světem, ale i politickým. Co na nepoměr vynesených trestů říkají lidé z fotbalového prostředí na Berounsku?

ZÁKROK NA KOLÁŘE MI NAHNAL HUSÍ KŮŽI

MARTIN ŠPICL

(24 let, rozhodčí, brankář Králova Dvora)

Upřímně, když jsem poprvé četl verdikt, se kterým UEFA přišla, nemohl jsem věřit vlastním očím. Celou dobu bylo napříč médii rozebíráno, že tým vyšetřovatelů nemá dostatek důkazů o Kúdelově provinění. O to více jsem byl překvapen nepoměrem ve výši trestů, který jednotlivci dostali.

Co se týká zákroku Kemara Roofa, z pozice brankáře mi celá situace naháněla husí kůži. Čtyři zápasy stop bych ale ve finále nějak akceptoval, i když se dá samozřejmě stále polemizovat o určitém úmyslu.

Co se týká údajného napadení ze strany Glena Kamary, opět vycházím pouze z informací z tuzemských médií. Ale pokud se celá situace odehrála opravdu tak, jak je uváděno, tedy že Kamara fyzicky Kúdelu napadl v útrobách stadionu a za přítomnosti dalších funkcionářů týmu i člena UEFA (zdůrazňuje), v takovém případě rozhodnutí o distanci na tři zápasy odsuzuji. Toto jednání nemá s fotbalem rozhodně nic společného a zaráží mě, že slovní urážka (i když by byla rasistická) je v dnešní době považována za větší přestupek, než úmyslné fyzické napadení.

RANGERS SVŮJ ŠPATNÝ VÝKON SCHOVALI ZA RASISMUS

VÁCLAV VOKÁČ

(28 let, příznivec Slavie, naposledy hráč Chaloupek)

Je to směšné, jak potrestali jejich likvidační zákrok a napadení v tunelu. Pěkně si s námi vytřeli zadek.. Něco nepěkného mu řekl. A co? Tak to ví jen oni dva a je to tvrzení proti tvrzení.

A aby se nepsalo o jejich vyřazení a co předvedli na hřišti, tak to hodili na údajný neprokázaný rasismus. Za to, jak potrestala UEFA Kúdelu, tak doufám, že ho aspoň hodně urazil!

POŘÁD SE NA NÁS DÍVAJÍ JAKO NA NĚJAKOU VÝCHODNÍ ZEM

MATĚJ FIALA

(25 let, hráč Spartaku Žebrák)

Osobně si myslím, že je to velmi nespravedlivé rozhodnutí, ať už je za tím pohled na nás jako na "východní" zem, Gerrardovo tahání za nitky nebo cokoliv jiného..

Fyzické napadení nebo ten kriminální zákrok na Koláře by mělo byt potrestáno víc než jedna slovní urážka, se kterou by si navíc ten hráč jako profík neměl lámat hlavu. Můj názor.

UEFA ROZHODLA BEZ DŮKAZŮ, TVRDÍK SE NEMĚL OMLOUVAT

JIŘÍ KLEKNER

(38 let, hráč TJ Zaječov)

S potrestáním Kudely bych neměl problém, kdyby byla rasistická poznámka (pošeptání) prokázána! Tady ale UEFA rozhodla bez jakýchkoliv důkazů. Určitě byla chyba Kudely dávat si před obličej ruku a ví to všichni, nejen on sám. Ale v tomhle případě musím souhlasit s Petrem Švancarou, který jako jediný to dokáže říct na rovinu, a to že trest deset zápasů je jen s pohledem na nás jako ty z východu a ne na základě prokázání viny!

Když navíc deset zápasů porovnám s trestem pro Roofa který jen se štěstím Koláře nezabil nebo nezmrzačil a dostal stop na čtyři zápasy. A také s tím, že Camara dostal tři zápasy za fyzické napadení, které bych tedy já osobně považoval za rasistický útok na bílého (trpký úsměv) a směšnou devítitisícovou pokutu pro Rangers za to, co předvedli po zápase, kdy neunesli porážku a vyřazení, tak mi to přijde až směšné. A do budoucna navádějící k tomu v klidu někoho v kabině napadnout nebo na hřišti zmrzačit.

Škoda, že zástupci Slavie a především pan Tvrdík se k tomu postavil tak, že se ve vyjádření spíše omlouval hráči Rangers černé pleti. A Šmicer jako jeden z možných kandidátů na předsedu FAČR už po zápase a v pořadu Tiki Taka chtěl být ve svých vyjádřeních za dobře s Gerrardem, se kterým několik let hrál a se kterým asi plánuje ještě srazy starých gard!

Bohužel žijeme v době, kdy člověku jiné barvy pleti nemůžete říct, že je černej nebo žlutej, ale opačně je to vše v pořádku. Jak se to říká? Rasismus tu bude, dokud se o něm bude mluvit.

VETERÁN BY SI TO VYŘÍDIL UŽ NA HŘIŠTI

STANISLAV MOTTL

(66 let, bývalý hráč Podluh a Praskoles, skvělý hokejista)

Co k tomu mám říct! Prostě účelové rozhodnutí od UEFA den před zápasem s Arsenalem a dokonce i směrem k Euru.

Ještě bych chtěl dodat své vyjádření k zákroku na Koláře. Můj názor většina mých známých zná. Kdybych byl na hřišti a někdo nakopl mého brankáře takovým způsobem, vyřídil bych si to s ním přímo na místě a ještě ráno by ho to hodně bolelo.