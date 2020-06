Dobrých řezníků není nikdy dost, proto vždycky potěší, když narazíte na nově otevřený, kvalitní podnik. Odhalili jsme, že Masology v Nových Butovicích v Praze k tomu nabízí i poutavý příběh manažera Aleše Peterky, kterého omrzelo sedět za počítačem a raději se postavil za řeznický pult.

Po šestnácti letech v korporátu, kde nakonec vystoupal až do pozice obchodního ředitele, pověsil Aleš Peterka sako do skříně a na sebe si navlékl řeznickou zástěru. | Foto: archiv řeznictví Masology

Raději poctivé řemeslo než tučné finanční odměny v korporátu. Raději komunikace s lidmi než manažerské křeslo. Raději práce rukama než schůze a porady. To je jen pár důvodů, které přinesly radikální změnu do života Aleše Peterky. Po šestnácti letech v korporátu, kde nakonec vystoupal až do pozice obchodního ředitele, pověsil sako do skříně a na sebe si navlékl řeznickou zástěru. A stal se prvním butovickým řezníkem. Vaším řezníkem, jak rád připomíná.