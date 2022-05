1. Nakrájení na kostičky

PŘÍPRAVA: 5 minut

ZMĚKNUTÍ: 10–15 minut

Nakrájení na kostičky velké od 0,5 do 1 cm změknutí hodně urychlí. Pak je stačí jen nechat stát na lince, nejlépe rozložené do jedné vrstvy a tak, aby se nedotýkaly, dokud nebudou mít požadovanou teplotu.

PROČ TO NĚKDY NEJDE JINAK NEŽ SE ZMĚKLÝM MÁSLEM?

Teplota másla ovlivňuje výslednou texturu a chuť těsta. Navíc čím měkčí je, tím snáz a rovnoměrněji se promísí s ostatními přísadami.

2. Napaření

PŘÍPRAVA: 10 minut

ZMĚKNUTÍ: 5–8 minut

Do dostatečně vysokého hrnku nebo sklenice nalijeme horkou vodu, pečlivě ho s ní vypláchneme, vodu vylijeme a pak hrnkem přiklopíme nerozbalenou kostku másla. Necháme působit asi 5 minut. Musíme počítat s tím, že na povrchu bude máslo změklejší než uprostřed, ale můžeme ho například ještě nakrájet na kostičky a počkat další chvilku.

3. Napaření v mikrovlnce

PŘÍPRAVA: 5 minut

ZMĚKNUTÍ: 10 minut

Rychlá a účinná metoda. Stačí dát do mikrovlnky na 3 minuty hrnek vody, aby se zapařila, a pak ho rychle vyměnit za talíř s nakrájeným máslem. Po 10 minutách bude změklé.

4. Rozválení válečkem

PŘÍPRAVA: 5 minut

ZMĚKNUTÍ: 5 minut

Máslo dáme do uzavíratelného sáčku a rozboucháme a následně rozválíme válečkem. Pak ho necháme ještě pět minut dál měknout a teprve pak vyjmeme ze sáčku. Je to trochu agresivní, ale účinné a rychlé.

5. Koupel v teplé vodě

PŘÍPRAVA: 5 minut

ZMĚKNUTÍ: 4 minuty

Plátky másla dáme do uzavíratelného sáčku a ponoříme do misky s vlažnou vodou. Měla by mít maximálně tělesnou teplotu a může se nám na první dotek zdát zbytečně chladná, ale rozdíl teplot mezi ní a máslem z lednice bude dostačující pro změknutí, aniž by se máslo rozpustilo.

6. Nastrouhání

PŘÍPRAVA: 5 minut

ZMĚKNUTÍ: 2–3 minuty

Máslo nastrouháme na hrubém struhadle. Změkne hodně rychle a tato metoda je ideální i pro těsta, která mají trochu vločkovitou konzistenci, jako jsou sušenková těsta a některé slané koláčky. Máslo můžeme strouhat přímo na těsto v míse, ale pokud chceme všechno urychlit, můžeme ho nastrouhat na tác vyložený pečicím papírem a rozprostřít do slabší vrstvy.

7. Hnětení v robotu

PŘÍPRAVA: 2 minuty

ZMĚKNUTÍ: 4 minuty

Máslo nakrájíme na několik kousků a dáme ho do mísy robotu míchat na střední stupeň. Díky tření háku o mísu tuk rychle změkne, a navíc je pro pečení připravený rovnou v míse, takže není nutné špinit další nádobu. Metoda výborná třeba pro přípravu krémů.

8. Zahřátí v mikrovlnce

PŘÍPRAVA: 2 minuty

ZMĚKNUTÍ: 20–35 vteřin

Nejrychlejší, jenže zároveň nejošidnější metoda. Máslo dáme na talířku do mikrovlnky, zapneme střední stupeň (asi 450) a každých 5 vteřin otočíme, aby se teplo šířilo rovnoměrně. Problém je, že pokud to správně neodhadneme, máslo se rozteče. To nevadí, třeba pokud pečeme rohlíky nebo piškotový dort, ale v některých případech by pak těsto nedrželo pohromadě.

