V celkovém pořadí Brdské ligy jsou na prvním místě v mužské kategorii Sedlčany, za nimi Vranovice a Nalžovice. Ženské kategorii vládnou Vranovice, Hlubyně a Zálužany. V kategorii veteránů jsou na prvních třech místech Svaté Pole, Vranovice a Zálužany.

Jedním z organizátorů předchozích kol byl Sbor dobrovolných hasičů v Křečovicích. "Začali jsme ligu běhat před čtyřmi lety, baví nás to a nejsou v tom žádné závazky, může se účastnit kdokoli. Také nás baví rozšířené play-off, takže si tým zaběhá víckrát než jen jednou. Do organizace jsme se pustili, protože to také někdo musí dělat, kdyby to nedělal nikdo, tak by to nakonec nikdo nepořádal," uvedl zástupce křečovického sboru David Hrdinka.

K ambicím v lize přiznal, že by se s týmem chtěli účastnit všech kol, ale je to časově náročné a neví, jestli to zvládnou. "Chtěli bychom se nějak dobře umístit," doplnil s úsměvem.