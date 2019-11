Konstatoval, že došlo na nácvik práce s vybavením ze speciálního technického kontejneru s pomůckami pro stabilizaci terénu i budov, který byl pro příbramskou stanici pořízen díky penězům ze strukturálních fondů Evropské unie. „Obdobné kontejnery jsou umístěny na stanicích v Kladně, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře a v Říčanech,“ uvedl Maňas.

Jak používat vybavení z tohoto kontejneru si hasiči vyzkoušeli přímo v praxi. Závěr? I to, co na pohled může vypadat poměrně jednoduše, je často náročné časově i fyzicky – a především je třeba klást důraz na bezpečnost. Hlavním tématem se stal praktický nácvik stavby pažení nestabilních výkopů různých tvarů, které je třeba zabezpečit kvůli záchraně zasypaných osob. A vše prý bylo skoro jak při skutečných zásazích: utrhané stěny, problémové hrany i jámy vskutku úctyhodných rozměrů… Nechyběla ani spolupráce s výkonným sacím bagrem. Ten podle Maňasových slov přijel ze základny roty Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu na Rokycansku – právě odtud, odkud by do středních Čech vyrážel i v případě ostrého zásahu.