/VIDEO, FOTO/ Na pomoc kolegům požárem sužovaného Řecka vyrazili také středočeští hasiči. V úterý v sedm hodin ráno odjelo z Berouna šest středočeských hasičů s vybavením do Podivína, kde se setkají s kolegy z jiných krajů. Odtud pak zamíří do Řecka.

Středočeští hasiči vyjeli na pomoc Řecku v boji s rozsáhlými požáry. | Foto: HZS Středočeského kraje

O pomoc požádali Řekové v pondělí odpoledne prostřednictvím Mechanismu civilní ochrany Unie, konkrétně o letecké hašení a pozemní týmy.

Středočeští hasiči přispějí dvěma speciálními čtyřkolkami z Berouna a Rakovníka. „Tyto čtyřkolky jsou upraveny pro hašení v odlehlých oblastech. Jsou vybaveny ženijní technikou, hadicemi, čerpadlem a jsou schopny na místo dopravit 300 l vody. Ačkoli to nevypadá jako velká zásoba, dokážou pomocí D-programu zahasit menší ohniska požáru. D-program je hašení pomocí hadic o průměru 25 mm, což je šířka větší zahradní hadice. Pomocí kvalitního čerpadla a proudnice však dokáže vytvořit vodní proud, který pronikne i pod zem a zastaví tak požár, který se šíří kořenovým systémem,“ popsal mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

Odjezd HZS Středočeského kraje ze stanice v Berouně na pomoc Řecku:

Zdroj: Youtube

Čtyřkolky jsou velmi rychlé a snadno mění své postavení, což je pro podmínky v Řecku ideální. Nedokážou sice zastavit tzv. frontu požáru, tedy směr kudy se požár primárně šíří, ale od toho jsou součástí pomoci automobilové cisterny. „Naším úkolem bude zabránit rozšíření požárů do stran a vyhledávat a likvidovat menší ohniska požáru, která by se postupně rozhořela vytvořila tak další požár. Díky rychlosti čtyřkolek může velitel velmi rychle nasazovat síly tam, kde je to nezbytně nutné a případně doposlat cisternu, která požár dohasí. Čtyřkolky pak můžou být rychle nasazeny jinde,“ doplnil Sýkora.

Čtyřkolky jsou vhodné pro rychlý průzkum nebo dovoz materiálu. Lze je použít i pro dopravu vody jako pojízdné čerpadlo. Jsou vybaveny i ženijním materiálem, takže dvoučlenná osádka může na místě provést základní úpravu terénu, která by byla případně nutná k lepšímu zvládnutí požáru. Právě tento náročný úkol budou mít na starost středočeští hasiči.

Nasazení středočeských hasičů by mělo trvat deset dní, včetně tří dnů na přesun.

Požáry v Řecku

Řecko se potýká s rozsáhlými požáry od poloviny července, kdy zasáhly střední a jižní část ostrova Rhodos. Hořelo například i u severovýchodního řeckého přístavního města Alexandrupoli, kde se ale oheň podařilo dostat z velké části pod kontrolu. Nyní se šíří mimo jiné v oblasti Bojótie západně od Atén nebo v národním parku Dadia poblíž hranic s Tureckem. Nejkritičtější je situace v přístavu Alexandrupoli, kde se kvůli blížícím se plamenům muselo v noci na dnešek evakuovat přes 200 pacientů z tamní nemocnice. Podle deníku To Vima oheň bezprostředně ohrožuje i další části města a blízké obce, které se snaží ochránit stovky hasičů.

Řecké úřady uvedly, že 90 pacientů včetně těch z jednotek intenzivní péče se přesunulo na trajekt v tamním přístavu, který bude dočasně sloužit jako plovoucí nemocnice, další nemocní zamířili do jiných nemocnic nebo do domácí péče. Město podle médií zahalil hustý kouř a radnice pro tisíce evakuovaných otevřela nouzové ubytovny v tělocvičnách, městském divadle i v kostelích.