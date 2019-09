/ROZHOVOR/ Po lednovém požáru přišel Sbor dobrovolných hasičů v Broumech o vybavení k výjezdům i soutěžím. Pomohla sbírka a dary. Sbor byl založen v roce 1880. V současné době má sedmasedmdesát členů. Patří mezi ně i Marie Mašková, která představila současnost spolku.

Ve Sboru dobrovolných hasičů Broumy se účastní soutěží v požárním sportu dospělí i děti. | Foto: Archiv SDH Broumy

Kolik je mezi členy sboru dospělých a dětí?

V kategorii dospělých je sedmnáct žen a čtyřiadvacet mužů. Mezi seniory a takzvanou Starou gardu, která představuje na vybraných soutěžích a akcích požární útok z historie, řadíme jednu ženu a deset mužů. Vedeme také kroužek mladých hasičů, který navštěvují děti ve věku do patnácti let, dvanáct děvčat a pět chlapců. Do kategorie dorost ve věku od patnácti do osmnácti let patří tři dívky a pět hochů.