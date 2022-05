„Postup při této soutěži je vždy stejný. Čtyřčlenné družstvo si na označené místo připraví vše, co může u zásahu potřebovat. Poté se tým odebere do izolace. Vzápětí proběhne stavba vylosovaného scénáře a umístění živého figuranta, který představuje zraněnou osobu, do vozu. Poté je soutěžní pokus odstartován,“ přiblížila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Každé ze soutěžních družstev mělo na svůj pokus 20 minut, avšak po 15 minutách se za každou půlminutu navíc dávala penalizace. „Kromě časového limitu byly pokusy hodnoceny také týmem rozhodčích, kteří se zaměřovali na tři okruhy – taktika, technika a předlékařská péče. Rozhodčí pro taktiku hodnotili správnost provedení postupu a dodržení bezpečnosti nejen figuranta, ale i samotných soutěžících,“ doplnila mluvčí.

Vítězný pohár nakonec nad hlavu zvedli borci z Hořovic, kteří tuto soutěž vyhráli už poněkolikáté. Na druhém místě se umístilo družstvo podnikových hasičů Škoda Auto. Třetí příčku obsadili hasiči z územního odboru Příbram. Ten reprezentovalo družstvo profesionálních hasičů z Dobříše ve složení Roman Žalud, Robert Radics Tomáš Borovka a František Bursík.

Podle velitele stanice Radka Dopiráka letošní scénář pro dobříšské patřil jednoznačně mezi ty nejtěžší. „Byla to situace, kdy jedno osobní vozidlo bylo posazeno na střechu druhého. Jakkoliv se může tato situace zdát zvláštní, je nutno podotknout, že je příkladem z hromadné dopravní nehody na dálnici, kdy při srážce více automobilů za sebou dojde k podebrání jednoho vozidla. To pak skončí právě na střeše,“ popsal Dopirák. Fyzicky velmi náročná záchranná akce trvala družstvu 19 minut a 21 sekund.

Stanice Dobříš zasahuje průměrně u devadesáti dopravních nehod za rok. Častým místem bývá dálnice D4, na které střeží úsek dlouhý 23 kilometrů. I proto byl na stanici pořízen rychlý zásahový automobil, který byl do výjezdu zařazen v lednu 2018.