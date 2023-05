Bazén vyhřátý za pár hodin. A skoro zdarma. Jistě, můžete se pořádně vyřádit i ve studené vodě, ale svépomocí a za pár korun prodloužíte sezónu a své domácí wellness vytopíte i za studených, zamračených dní a relaxovat můžete i pod hvězdami. Stačí nerezové trubky, hadice, písková filtrace a ohniště.

Bazén na zahradě. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Pokaždé, když jsme na sezónu napustili bazén, tak nám vadilo, že první dva až tři týdny je voda z důvodu nízké teploty v podstatě nepoužitelná. Anebo stačilo, aby bylo delší dobu pod mrakem a voda se ochladila i na pouhých 17 stupňů Celsia. Do toho děti zkrátka vlézt nechtěly. Přemýšlel jsem, jak vodu ohřát, aby nás to finančně nesežralo,“ říká Martin Liška z Moravskoslezského kraje.

Rodinnou kratochvílí je večerní grilování a jednoho dne, když si oheň jen tak plápolal, Martina Lišku napadlo, že je to vlastně nevyužitá energie. Od té doby dumal, jak by, jak se říká, zabil dvě mouchy jednou ranou. Zjistil pár technických detailů a pustil se do práce. Je vyučeným automechanikem, a tak sváření není žádný problémem.

Výroba spirály pro ohřev vody:

Zdroj: Youtube

„Věděli jsme, že to musíme udělat z nerezi, že to musí být co nejdelší, aby se voda stihla průtokem ohřát, a že těleso musí mít kompaktní rozměry. Tvarově mi z toho vyšel rošt, z něhož budou přesahovat trubky na každou stranu alespoň jeden metr, aby oheň nespálil hadice. Začali jsme svařovat,“ vzpomíná na začátek šťastného příběhu.

„Jelikož jsme to chtěli, co nejlevnější a nerezová kolínka byla nejdražší, tak největším oříškem bylo svařování vnitřních stran, protože máme spoje do pravých úhlů, zbytek už byl jen o tom, abychom nařezali trubky na vhodnou velikost,“ popisuje úskalí výroby.

Pro vyhřátí bazénu stačí nerezové trubky, hadice, písková filtrace a ohništěZdroj: se svolením Martina Lišky

„Ve finále to funguje tak, že písková filtrace nasaje vodu z bazénu, tu následně přefiltruje a pošle ji zpět do bazénu. Pokud ale chceme ohřát bazén, tak zapneme bypass, a místo, aby přefiltrovaná voda šla zpět do bazénu, tak hadicí putuje do ohřívače a z něj teprve do bazénu,“ vysvětluje jednoduchý princip Martin Liška.

Za hodinu o dva stupně

Nerezový rošt ohřívá vodu zhruba o dva stupně za 60 minut. Pokud má voda v bazénu 25 stupňů Celsia, tak při plném výkonu jde do bazénu voda o teplotě kolem 38 až 40 stupňů. „Když jsme snížili výkon na bypassu na polovinu, což znamená, že úadesát procent vody šlo rovnou do bazénu a druhou polovinu jsme prohnali přes ohřívadlo, tak voda na výstupu měla i 55 stupňů. Ale nebylo to tak efektivní,“ dodává zkušenosti z provozu Martin Liška.

Pokud chtějí ohřát bazén, zapnou bypass, a místo, aby přefiltrovaná voda šla zpět do bazénu, tak hadicí putuje do ohřívače a z něj teprve do bazénuZdroj: se svolením Martina Lišky

„Doporučuji použít tenkostěnné trubky. My jsme použili dvě milimetrové s obavou, že voda bude vařící a hadice to nevydrží, ale zpětně bychom to udělali ještě větší a tenčí. Budu to upravovat a přidávat tam dvě skružené trubky na velikost ohniště, aby se voda v systému zdržela co nejdéle. Může pak mít i 60 stupňů, zahradní hadice vydrží klidně 90. Tím bazén ohřejeme na požadovanou teplotu dvakrát rychleji,“ přemýšlí nahlas Martin Liška.

Rodina se nápadu nejprve smála, ale když domácí ohřívač vody na ohništi vyzkoušeli a voda měla 36°C, přičemž venku bylo pouhých 19 stupňů, zlepšovák uznali. A dnes si pochvalují.

„Nerezové trubky vyšly na 2000 korun a 30 metrů zahradní hadice na 600. Je to skvělá věc, jelikož nám to ‚zdarma‘ ohřeje vodu, protože oheň se u nás dělá každý večer. A můžeme se v noci koupat pod hvězdami,“ říká dnes s úsměvem Martin Liška.