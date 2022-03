„Jé, Tydlifonku, to jsem se tě lekla, víš, nějak se mi zdá, že se nám Rákosnička vyhýbá.“

„No, máš pravdu,“ poškrábal se Tydlík na hlavičce, „zajdu dnes před šichtou za Vrbičkou, jestli alespoň on s ní byl.“

Vychutnávali si pak na lavičce čaj, když tu se k nim přihnal vodník Vrbička.

„Brekeke, brekeke, brekeke,“ jen tak tak popadal dech.

„Vrbičko, copak se stalo, odplavali ti všichni kapříci do Luciny?“ žertoval Tydlík.

„Tydlifoune,“ pokárala ho Květinka a přistrčila rychle Vrbičkovi taky hrneček s čajem.

„Brekeke, vy vůbec nevíte, co se stalo. Ten darebák Waserman,“ řekl vodník a zahrozil směrem k Volenskému rybníku, „vyhnal Rákosničku mezi divoženky do Pežgovského lesa.“

U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou – kapitola 12.

„No, jé a proč?“ zeptal se Tydlík.„No, žaloval mi čáp Bělonožka, že prý si nás pozvala, aby se mu nepovedlo utopit Juzka.“Ách, vzdychla smutně Květinka.„To není pravda přece,“ řekl nahlas Tydlík.

„Co já vím od své maminky a babičky, tak ta víla, kterou Lesana potrestala a udělala z ní divoženku, se už nikdy mezi víly nevrátila.“

„A Waserman, ten darebák, určitě Lesaně napovídal bůhvíco, brekeke,“ dodal smutně Vrbička.

Všichni byli smutní, ale jak pomoci, to nevěděli. I Tydlík šel do práce smutný a taky to všechno řekl Ramlíkovi. Oba pak zbystřili, když zaslechli, jak Ferda říká Juzkovi: „Představ se, Juzek, že ta naša ďoucha vygrala jakumšik cene za to, že napisala najlepši jakesi stare dřisty, co naša starka vyklodala.“

„Ferda, tys je glupi, praviš to tak, že ti guvno rozuměť, aľe vyklodol mi o tym ten naš gizd, že cošik o Pežgovskim ľase, jak tam zle divebaby taňcujum a že jakišik synek se do jedne te divebaby začuměl, a tak pry zlatym kapradim ju od nejvyšší divebaby vykupil.“

„Ja, také stare dřisty, to se tym našim robam i gizdum podobo.“

U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou – kapitola 11.

Ramlík s Tydlíkem se na sebe usmáli a hned po šichtě se místo spánku vydali za Vrbičkou.„Brekeke, jé, brekee, jé, to je, jé,“ samou radostí koktal Vrbička, ale hned dodal: „Brekeke, jenže kdepak roste to zlaté kapradí?“Všichni společně se pak vydali za vílou Květinkou.„Já vím, kde roste zlaté kapradí,“ řekla Květinka, „za pomníkem, u řeky Luciny je takové místo, které mi ukazovala tetička Heřmanka a jen tam roste, ale musí se trhat, když je měsíc v úplňku.“

„Brekeke, to máme štěstí, brekeke, měsíček je zrovna jak bochník sýra,“ řekl šťastně Vrbička.

Na nic nečekali, Květinka vzala dýňové sušenky na cestu a šli.

„Tak a jsme tady,“ řekla víla, ale když se Tydlík hrnul k zlatému kapradí, tak ho honem chytla za šos kabátku.

„Tydlíčku, pozor, podívej,“ ukázala nahoru, kde ve starém vykotlaném dubu měli své hnízdo sršni, strážcové kapradí.

U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou – kapitola 10.

„Co jen budeme dělat?“ řekl Ramlík.Jenže Vrbička na nic nečekal, vytáhl svou kouzelnou fajfčičku a silně z ní zabafal. Z hnízda se v tu ránu vyrojilo tisíc sršňů a jako vojsko začali všichni poletovat kolem kapradiny. Vtom si Tydlík vzpomněl, že sršni dobře ve tmě vidí, a tak běžel kus zpátky a rozsvítil svůj havířský kahan. Všichni se v tu ránu jako na povel rozletěli za Tydlíkem. Květinka na nic nečekala, utrhla jednu zlatou kapradinku, schovala si ji do kapsičky, pak chytila jednou rukou Vrbičku a druhou Ramlíka a dali se na útěk. Jen chudák Tydlík dostal dobrých šest žihadel, než si sršni všimli, že jim hoří hnízdo a odletěli ho hasit. Jenže, hnízdo jim nehořelo, to zas Vrbička přičaroval dým svou kouzelnou fajčičkou.

Všichni společně se pak vydali domů, Vrbička do svého Kačoku, Ramlík do svého mechového domečku a Tydlík s Květinkou do domečku se zelenou střechou. Ještě než si řekli dobrou noc, tak se domluvili, že Vrbička s Tydlíkem a Ramlíkem půjdou v pátek večer do Pežgovského lesa, aby zlaté kapradí vyměnili s vílou Lesanou za vílu Rákosničku.

A Rákosnička? Smutně tančila s ostatními u lesní bažiny a po tvářích jí tekly velké slzy smutku. A ještě někomu tekly slzy, skřítku Tydlifonovi, když mu Květinka ošetřovala ty sršní píchance.

V příštím díle se dozvíte, kterak se z divoženky Rákosničky stala zase víla. Tak nezapomeňte, další příběh o Tydlíkovi si s dětmi na našem webu můžete číst zase zítra!



Pohádkový příběh za své knížky „U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou“ nám do našeho speciálu Pište pohádky zaslala paní Žofie Zejdová ze Šenova. „Hlavní je, aby se to dětem líbilo! Posílám fotografii s Tydlifonkem, který nedal jinak, než že vás musí osobně pozdravit. Tydlík má také velké obavy a říkal mi: "no enem, aby ta ďoucha a všici co to bedum čitať, rozumňali tymu co dřisto Ferda z Juzkym, bo uni mluvjum po šunovski a tymu už ani naši šunovšti gizdi možne něrozumjum." Tak jsem ho uklidnila, že ty dvě, tři věty v našem šenovském nářečí jistě každý pochopí,“ svěřila se Žofie Zejdová.