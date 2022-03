Vrbička měl místo obvyklého kloboučku divoce rozcuchané vlasy a ke všemu mu za uchem seděla ta největší ropucha, kterou kdy viděli.

„Vrbičko, co sis to udělal?“

„Brekeke, brekekeke, no, víte, já chci, aby Rákosnička, no, aby jí nebylo líto, že je divoženka no, brekekee.“

„No, tys tomu teda dal, nejspíš se tě pořádně poleká,“ smál se Ramlík, ale Tydlík přátelsky poplácal Vrbičku po rameně a šli.

Cesta do Pežgovského lesa byla dlouhá, ale ti tři, tedy Tydlík, Vrbička a Ramlík, si ji krátili dohadováním, který z nich bude jednat s vílou Lesanou a kde ji vůbec budou hledat. Sotva došli k šenovské hájence, posadili se a Vrbička si zapálil svou kouzelnou fajfku.

„Brekekeke, brekekeke, tak si myslím, že dnes budou divoženky tančit zrovna u téhle hájovny, brzy se bude konat hon a myslivci se na něj musí připravit, brekekeke.“

„Tak počkáme, nó,“ řekl Tydlík, položil vedle sebe plátěný pytlík se zlatou kapradinkou a natáhl se do voňavého mechu.Vrbička s Ramlíkem udělali to samé, že tedy počkají, až vysvitne měsíc na obloze a přitančí divoženky.Ještě že se dobře ukryli za vysoký statný strom, protože brzy uslyšeli hlasy: „Tys je gryfno ďoucha,“ šeptal nedaleko jakýsi chlapecký hlas.„Ty cyganiš, to same pry vyklodoš každe ďouše, co s tebum iďě do ľasa,“ odpověděl zas dívčí hlásek.

Ti tři se usmívali a ani si nevšimli, že se k nim, napodiv docela tiše, přikradl divoký kanec

Štětina a docela klidně spořádal zlatou kapradinku i s plátěným pytlíkem.

„Jedeš, brekeke,“ řekl, už ale docela pozdě a zbytečně vodník Vrbička.

„Tak a co teď, tys tomu teda dal Štětino, víš ty vůbec, co jsi nám snědl?“

„Chro, chro, chro,“ zachrochtal naoko výhružně kanec Štětina, „bylo toho málo a moc divně to chutnalo!“

„Brekekeke,“ řekl takřka plačtivě Vrbička. „To byla zlatá kapradinka na vysvobození Rákosničky, co z ní víla Lesana a zlý vodník Waserman udělali divoženku, víš,“ dodal smutně Tydlík.

Ramlík se výhružně rozpřáhl svou lopatičkou, ale moc dobře věděl, že proti kanci Štětinovi nic nezmůže ani on a ani všichni společně.„Rákosnička, Rákosnička?“ zamyslel se kanec Štětina, „to jistě bude ta nová, taková smutná a hodná. Když mě nedávno postřelil pytlák do nožičky, tak si zpod sukýnky vytáhla léčivou bylinku a podívejte, už mám nožičku zdravou,“ řekl kanec Štětina a nakonec dodal: „Víte co, tak já vám pomůžu.“

„Ty,“ ukázal kanec na Vrbičku, „sedni si na mě a pořádně se drž a vy dva,“ ukázal na Tydlíka s Ramlíkem, „honem pospíchejte, tady dolů k rybníčku, když přitančí divoženky, musíte udělat nějaký zmatek a Rákosničku nalákat až k samému okraji pěšinky. Já tam pak vběhnu, tady Vrbička ji posadí před sebe a já je odnesu až tak daleko, kam moc víly Lesany už nesahá.“

Všichni se souhlasně usmáli, Vrbičkova ropucha se schovala ještě více do jeho rozcuchaných vlasů a jako na nějaký kouzelný povel se na nebe vyhoupl stříbrný měsíc.

Tydlík s Ramlíkem se vydali k nedalekému rybníčku a přemýšleli, co udělají, když tu si Ramlík sáhl do kapsy a ukázal Tydlíkovi plnou hrst nádherných blýskavých kamínků.

„Tyhle našel havíř Ruda ve své štole, a tak jsem si jich taky pár schoval, mohly by se hodit.“

A taky že ano. Stihli to tak tak, všechny blýskavé kamínky rozházeli kolem rybníčka a schovali se do rákosí. Pak přitančily divoženky, a když jedna z nich šlápla na blýskavý kamínek, začaly je o překot sbírat. Jen jedna divoženka smutně stála opodál a zrovinka blizoučko kapradin, kde se schovávali Tydlík s Ramlíkem.

„Rákosničko, Rákosničko, tady, nó, tady jsme.“Rákosnička se rozhlédla, pak je uviděla a tiše zašeptala: „Honem utečte, za chvíli přijede na jelenu dvanácterákovi víla Lesana a jistě vás potrestá za vaši opovážlivost.“„Kdepak, kdepak,“ řekli Tydlík s Ramlíkem takřka současně: „Honem utíkej ke kraji pěšinky, času není nazbyt, honem,“ dodal Tydlík, který už z kraje lesa viděl přijíždět na nádherném jelenovi vílu Lesanu.

A tak, zatímco se ostatní divoženky radovaly z blýskavých kamínků, Rákosnička přitančila na okraj pěšinky, kde na ni čekal Vrbička se Štětinou.

„Co se ti stalo, hastrmánku můj milý,“ řekla Rákosnička, která i jako divoženka vypadala moc krásně.

„Chro, chro, chro, není čas na řeči,“ zachrotal kanec Štětina, a to už i Vrbička zahlédl v zatáčce jelena s Lesanou.

Vrbička posadil Rákosničku před sebe a kanec divoce vyrazil kupředu. Jenže to vše zahlédla víla Lesana a pobídla jelena, aby kance dohnal. Dobře viděla, že na jeho hřbetě sedí jedna z jejích divoženek s tím hromským hastrmanem, který jedné z jejích víl, spolu s tím havířským skřítkem, ukradl zlatý bubínek. Naštěstí Tydlík s Ramlíkem stihli položit doprostřed cesty velikánskou větev a jelen se před ní zastavil, aby svou paní náhodou neshodil ze svého hřbetu.

Kanec Štětina s Vrbičkou a Rákosničkou byli už daleko, kam moc víly Lesany nesahá a ani Tydlík s Ramlíkem na nic nečekali a utíkali pryč, co jim nohy stačily. Ještě z dálky viděli, jak se nad rybníčkem začalo blýskat, to se víla Lesana zlobila na své divoženky, že nechaly jednu z nich utéct.Jakmile byli v bezpečí, poděkoval Vrbička Štětinovi za pomoc, chytil Rákosničku za ruku a vydali se spolu k rybníku Kačoku.

„Brekeke, brekeke, Rákosničko, vezmeš si mě za muže?“ odvážil se konečně zeptat vodník Vrbička.

„Moc ráda,“ špitla víla, zatřepala svými vlasy, třikrát se zatočila dokola a byla zase stejně krásná jako dřív. Vrbička se také upravil, ropuchu pustil na svobodu a pozval Rákosničku do svého domečku, ukrytého v rákosí na kraji rybníčku Kačoku. Tydlík s Ramlíkem jim vesele zamávali a měli radost, že to všechno dobře dopadlo.

V příštím díle se dozvíte, kterak málem svatba nebyla.



Pohádkový příběh za své knížky „U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou“ nám do našeho speciálu Pište pohádky zaslala paní Žofie Zejdová ze Šenova. „Hlavní je, aby se to dětem líbilo! Posílám fotografii s Tydlifonkem, který nedal jinak, než že vás musí osobně pozdravit. Tydlík má také velké obavy a říkal mi: "no enem, aby ta ďoucha a všici co to bedum čitať, rozumňali tymu co dřisto Ferda z Juzkym, bo uni mluvjum po šunovski a tymu už ani naši šunovšti gizdi možne něrozumjum." Tak jsem ho uklidnila, že ty dvě, tři věty v našem šenovském nářečí jistě každý pochopí,“ svěřila se Žofie Zejdová.