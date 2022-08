Zlaté české ručičky přináší další vychytávku, která se objeví i na letošním 48. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka . A o čem je řeč? O designových třívrstvých pytlích z jutoviny, které dokážou pojmout buď pět, nebo i deset kg brambor a zaručí vám, že se vám hlízy nezkazí ani v pokojové teplotě. Nejdůležitější součástí každého pytle je malý pytlík naplněný směsí z kmínové silice, která se do vnitřního prostoru odpařuje a zabraňuje klíčení hlíz. Pytlem navíc neprostoupí světlo, tudíž chrání brambory i před zelenáním, ale udržuje uvnitř i dostatečnou vlhkost a brambory v něm ani nevysychají.

Za vším stojí čeští vědci

Při výzkumu přírodních látek na České zemědělské univerzitě v Praze se ukázalo, že některé rostlinné silice mají úžasný vliv na celkový stav brambor. „Až poté jsme pod vedením docenta Pavla Kloučka zjistili, že podobný systém uskladnění brambor vlastně praktikovali již staří Inkové. Přidávali ke skladovaným hlízám aromatické rostliny podobné našemu kmínu. Nejenže brambory příjemně voněly, ale navíc vydržely několik měsíců ve vynikajícím stavu,“ vysvětluje důvod, který vedl ke vzniku prvního Zembagu, Matěj Božik ze společnosti, která zajišťuje výrobu a prodej těchto jedinečných pytlů na brambory.

Následovala série testů v laboratořích a v roce 2017 se objevily první prototypy pytlů a díky kampani na HitHitu se podařilo rozjet sériovou výrobu. „První pytle ještě nebyly úplně perfektní. Od té doby se Zembag stále vyvíjí. Optimalizovali jsme materiál vnitřního pytle a také složení a výrobu kmínové směsi,“ doplňuje vědecký pracovník.

Pytel plný čerstvých brambor

Výsledkem jsou brambory, které vydrží déle čerstvé a plné nutričních hodnot. „Díky Zembagu už nebudete muset vyhazovat zelené nebo naklíčené brambory, čímž se vyhnete plýtvání potravinami,“ vysvětluje doktor Božik. „Při výrobě náplně používáme jedině odpadní kmín, který už nemá další potravinářské využití. Navíc si vše vyrábíme sami v chráněné dílně a nákupem Zembagu tak podpoříte českou výrobu a lidi s hendikepem, kteří pro nás pracují. Mohli bychom vyrábět vše v Číně za dva dolary, ale dáváme přednost výrobě v České republice a podpoře hendikepovaných lidí,“ vysvětluje Matěj Božik.

Vědečtí pracovníci docent Pavel Klouček a doktor Matěj BožikZdroj: Se svolením Matěje Božika

Používání pytle má svá pravidla

Do pytle ale nemůžete vložit jen tak ledajaké brambory. Abyste z něj vyndali čerstvé brambory, musíte do něj čerstvé brambory i vložit. Proto pečlivě zkontrolujte jednu bramboru po druhé a všechny poškozené nebo nahnilé kusy nekompromisně vyřaďte a ty, které lze ještě použít, rychle snězte. Všechny ostatní vložte do pytle. Následně vyjměte z obalu kmínový pytlík a přiložte jej mezi brambory. Pytel nakonec uzavřete a pravidelně alespoň jednou týdně kontrolujte.

V průběhu skladování můžete brambory odebírat i přidávat dle potřeby. Jakmile si všimnete, že brambory začínají klíčit, přidejte nový kmínový pytlík. Jeden vám vydrží zhruba pět měsíců.

Co do něj nepatří

Stejně jako nejsou vhodné ke skladování brambory staré, není dobrý nápad skladovat ani brambory nové nebo rané. A to ani v Zembagu. Je to především proto, že brambory tohoto typu nemají vyvinutou slupku, díky čemuž podléhají velmi brzy plísním a hnilobám. Navíc by je poškodila kmínová silice. Proto pokud chcete mít nekonečnou zásobu čerstvých brambor, používejte jedině pozdní odrůdy.

Kde si pytle můžete osahat?

Zajímá vás více o originálních českých pytlích, které udrží brambory čerstvé i několik měsíců? Navštivte mezinárodní agrosalon Země živitelka, který se koná v Českých Budějovicích do 30. 8. 2022. „Zembag vznikl v hlavách vědců z ČZU, se kterou nadále úzce spolupracujeme a univerzita nás stále podporuje. Díky tomu nás můžete najít i na výstavě Země živitelka, kde budeme v pondělí 29. srpna a najdete nás na stánku ČZU,“ doplňuje Matěj Božik.