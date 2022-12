Béčko zakončilo letošek utkáním s tabulkovým sousedem, kterými jsou Beer Stars z kladenských Hnidous. I přestože Kelti po první třetině ztráceli dvě branky, dokázali v následující patnáctiminutovce manko smazat díky trefám Martina Hipči staršího a mladšího. Závěrečné dějství ale opět patřilo domácím, kteří během něj vstřelili další dvě branky. Na tu první dokázal B-tým ještě zareagovat, na druhou, kterou inkasoval při vlastní přesilovce, ale už nikoliv a ze tří bodů za vítězství 4:3 se tak radoval soupeř.

Praxe není nikdy dost

Dorostenci odehráli na podzim jen osm zápasů a první část sezóny pro ně tak skončila před necelým měsícem. I proto s nadšením přivítali možnost poměřit síly v přátelském utkání s týmem z druhé divize. Konkrétně se v druhé prosincové neděli krátce před polednem utkali s pražským Rebelem. Zápas nabídl hned jedenáct branek, které zařídilo deset různých střelců. Kelti celkem v klidu přehráli hosty a zvítězili 8:3. Premiéru v dorosteneckém týmu si navíc odbyl teprve třináctiletý obránce Jiří Šlechta.

Komárovské dívky doma zářily, zvládly i vypjaté koncovky

Spousta motivace na jaro pro starší žáky B

V posledním zápase podzimu přivítalo „béčko“ straších žáků na domácí ploše Hostivař. Kelti vedli se soupeři 30 minut vyrovnaný duel a do třetí třetiny vstupovali za stavu 2:3. Místo vyrovnání ale přišla ledová sprcha v podobě šesti inkasovaných branek a utkání skončilo jednoznačným vítězstvím hostů. Berounští prohráli s Hostivaří v konečném součtu 2:9 a zimu tak přečkají na průběžném pátém místě se ztrátou jedenácti bodů na první Kert Park Praha.

Ani mladé Fretky se nenudily

Hned osm Fretek se v prosinci vydalo na turnaj 3+1 do pardubických Polabin. Z turnaje, kterého se kromě nich účastnily další celky, které pravidelně nastupují v Lize žen, si přivezly spoustu nových zkušeností a mimo jiné i bronzové medaile, když v souboji o třetí místo porazily svitavské Sršně 2:0.

Řada Keltů oblékla reprezentační dresy

Jelikož má klubová sezóna pauzu, probíhají tradičně v tomto období první reprezentační kempy a Kelti se mohli pyšnit hojnou účastí ve všech kategoriích. Kempu reprezentace do šestnácti let se zúčastnili Ondřej Černý, Jakub Urban a Jaroslav Smejkal. Výběr U18 se setkal v Plzni i spolu s berounskými útočníky Vojtěchem Šlechtou, Denisem Krbcem, Lukášem Horelem a Matějem Žežulkou. Junioři Matěj Taufer s Martinem Maršounem zase vyjeli do Svitav s reprezentací U20, která se připravuje na mistrovství světa v Liberci v příštím roce.

A své soustředění měly i dívčí výběry. Na kemp U21 byly nominovány Fretky Natalie Pangerlová, Nikola Šlemarová, Michaela Šmatláková a teprve čtrnáctiletá obránkyně Natálie Faitová. Největší zastoupení měli Kelti, potažmo Fretky, v dívčí reprezentaci U16, na který jich bylo pozváno hned devět, a to konkrétně Natalie Faitová, Jozefa Bilasová, Sára Makovská, Tereza Holá, Kateřina Škorpilová, Eliška Hloušková, Adriana Rezková a gólmanky Kateřina Koudelová s Natálií Frýdlovou.

